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17 мая • обновлено в 02:28
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Борис Вишневский
Борис Вишневский
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция "Яблоко") Все статьи автора

Есть ложь. Есть большая ложь. А есть российская статистика

48.1т

"Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России" (что-то мы стали об этой комиссии забывать) обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить материалы американских СМИ Financial Times и The New York Times о занижении смертности от коронавируса в России, передает ТАСС.

Думаю: это что же такое с комиссией случилось? Что за неслыханная смелость? Неужто потребовали проверить, действительно ли в России занижают эти данные? И наказать тех, кто занижает?

Но прочитал новость полностью и отлегло от сердца: оказывается, просят проверить не сведения о занижении, а "распространение деструктивного информационного вброса The New York Times и Financial Times среди российской аудитории".

Ну да, конечно, "деструктивный вброс".

В Петербурге полтора месяца рассказывали о небывало малой смертности от коронавируса.

Пока, наконец, на трибуну городского парламента не вышел с отчетом губернатор Беглов, и не заявил, что на 12 мая общее число заболевших коронавирусом — 8 050 человек, из них выздоровело — 1 784, смертельных случаев – 58.

И тут же сообщил, что "помимо коронавируса мы наблюдаем сегодня и превышение показателя заболеваемости внебольничными пневмониями — относительно среднего многолетнего показателя. На последней неделе — он выше среднего в пять с половиной раз. Всего с 1 марта внебольничной пневмонией заболело 11 223 человек, выздоровело – 5 924, скончалось 694".

Откуда взялось это 5.5-кратное превышение?

Никакой отдельной "эпидемии пневмонии" нет, никто ее не фиксирует.

Значит, скорее всего, ларчик открывается просто: значительную часть умерших от коронавируса объявляют умершими от "внебольничной пневмонии" (тем более, что и точность тестов на коронавирус оставляет желать лучшего).

И показатель смертности от "ковида" сразу сокращается в несколько раз — став куда приятнее для начальства, которому губернатор Беглов докладывает в Кремль об успешной борьбе с эпидемией. Заодно и денег можно "сэкономить" на доплатах врачам…

Так, может быть, расследовать надо именно это — а не публикации Financial Times и The New York Times?

Но ничего удивительного: в путинской "вертикали", где губернаторы набраны из "силовиков", чиновников второго ряда, письмоводителей, секретарей, адъютантов и охранников президента, они твердо знают, что у них один избиратель — президент. И только его мнение важно.

Поэтому по всей "вертикали" всегда задача — скрыть реальное положение дел, чтобы отчитаться, что "все под контролем". И возникает система тотальной дезинформации, — берущая свое начало из советских времен.

Впрочем, неужели кто-то верит, что люди, подделывающие результаты выборов, скажут правду о числе больных коронавирусом?

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Источник
Источник: Эхо Москвы
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