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"Лошарик–Л*шара–Л*х": выяснился показательный нюанс о сгоревшей подлодке

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Подлодка "Лошарик", на которой заживо сгорели 14 российских моряков, не зря является секретной. Это – самая лучшая почва для расцвета коррупции.

Такое мнение высказано в публикации "Укринформа". "В этом смысле "Лошарик" просто прекрасен и очень похож на некоторые другие российские виды оружия, "аналогов которых нет на Западе". Аналогов именно потому и нет, что на Западе не считают нужным (рациональным, эффективным) их создавать и иметь", – сказано в статье.

Отмечается, что президент России Владимир Путин глубоко заблуждается, считая, что у него в кармане оказалась "игрушка, какой нет ни у кого".

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Подлодка "Лошарик"

Подлодка "Лошарик"

"И вот это его заблуждение, само по себе, – чрезвычайно опасно, опасней всех этих "Лошариков", "Сарматов" и "Авангардов". Введенный в заблуждение распильщиками-секретчиками из своего окружения, он в какой-то момент может действительно решить, что в его руках – немыслимая военная мощь, перед которой никому не устоять. В то время, как на самом деле – это технологии родом из 80-х – дорогостоящие, но не очень надежные и весьма аварийные", – пояснили в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист выдвинул предположение, что российские моряки-подводники, погибшие на секретной подводной лодке "Лошарик", исследовали морское дно, чтобы знать, как повредить всемирные интернет-кабели.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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