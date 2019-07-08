ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Лошарик" сгубило чудо-оружие Путина: появилась сенсационная версия

Читать материал на украинском

Катастрофа с атомной подлодкой типа АС-12 "Лошарик", вследствие которой погибло 14 российских моряков, могла случится из-за испытания секретного оружия Кремля – подводного беспилотника "Посейдон".

Такую версию на своей странице в Facebook высказал российский военный эксперт Анталоий Несмиян (Эль-Мюрид). Он процитировал сообщение, которое увидел в одном из Telegram-каналов, что в день похорон 14 погибших моряков "...один их высокопоставленных военных рассказал, что они "не допустили катастрофы планетарного масштаба".

Подлодка типа АС-12 "Лошарик"

Подлодка типа АС-12 "Лошарик"

ТАСС

"Если сказанное - не для красного словца, то вероятнее всего, речь может идти об испытаниях "Посейдона" - путинского чудо-оружия на атомной тяге. Буквально две недели назад Путин сообщал, что испытания близятся к завершению. Возможно, что-то пошло очень не так, следствием чего и стала катастрофа", – считает военный эксперт.

Новости
Совершенно секретно: Россия спустила на воду оружие "Судного дня". Видео

По его словам, тренд на полное замалчивание случившегося, вполне очевиден. Из новостной повестки авария выпала, как рядовой пожар.

"По всей видимости, дело не только в престиже ВМФ, а волна беспокойства, выразившаяся в пожарных заседаниях всех мировых служб стратегической безопасности в момент аварии, была вполне обоснованной", – отметил Несмиянов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
3
Смешно
7
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel