"Лошарик" сгубило чудо-оружие Путина: появилась сенсационная версия

Катастрофа с атомной подлодкой типа АС-12 "Лошарик", вследствие которой погибло 14 российских моряков, могла случится из-за испытания секретного оружия Кремля – подводного беспилотника "Посейдон".
Такую версию на своей странице в Facebook высказал российский военный эксперт Анталоий Несмиян (Эль-Мюрид). Он процитировал сообщение, которое увидел в одном из Telegram-каналов, что в день похорон 14 погибших моряков "...один их высокопоставленных военных рассказал, что они "не допустили катастрофы планетарного масштаба".
Подлодка типа АС-12 "Лошарик"
ТАСС
"Если сказанное - не для красного словца, то вероятнее всего, речь может идти об испытаниях "Посейдона" - путинского чудо-оружия на атомной тяге. Буквально две недели назад Путин сообщал, что испытания близятся к завершению. Возможно, что-то пошло очень не так, следствием чего и стала катастрофа", – считает военный эксперт.
По его словам, тренд на полное замалчивание случившегося, вполне очевиден. Из новостной повестки авария выпала, как рядовой пожар.
"По всей видимости, дело не только в престиже ВМФ, а волна беспокойства, выразившаяся в пожарных заседаниях всех мировых служб стратегической безопасности в момент аварии, была вполне обоснованной", – отметил Несмиянов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В российских территориальных водах в Баренцевом море во время ЧП 1 июля погибли 14 моряков-подводников.
Среди погибших на атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик" были 7 капитанов 1 ранга и 2 героя РФ.
По данным СМИ, наиболее вероятная версия ЧП на российской атомной подлодке – внезапный пожар.
Российский журналист Александр Кушнарь предположил, что погибшие моряки-подводники исследовали морское дно, чтобы знать, как повредить всемирные интернет-кабели.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.