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Боевое столкновение? В Пентагоне прокомментировали "участие" американцев в аварии "Лошарика"

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Пентагон опроверг слухи о "боевом столкновении подлодок США и России у берегов Аляски в начале июля этого года".

Ранее эту информацию распространило множество СМИ со ссылкой на свои источники. Якобы столкновение двух субмарин имело отношение к аварии на российской подлодке АС-12 "Лошарик" и гибели 14 российских подводников, написал на своей странице в Фейсбук Александр Кушнарь.

"Я коротко поговорил с пресс-офицером Пентагона по телефону, а затем написал письмо с вопросом: правда ли то, что в начале июля у берегов Аляски произошло боевое столкновение подлодок США и России и имеет ли это отношение к аварии на "Лошарике". Американский подполковник сообщила: в этих слухах нет правды – вооруженные силы США не действовали в этом районе. Так что все оказалось ложью", – сообщил журналист.

Подлодка "Лошарик"

Подлодка "Лошарик"

Obozrevatel

Он напомнил, что информация о столкновении двух субмарин появилась после сообщения об аварии на "Лошарике". Первой ее опубликовали израильские СМИ.

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"Американская субмарина якобы выследила российскую, после чего другая российская подлодка атаковала американскую торпедой "Балкан 2000" и потопила ее. После чего появилась версия, что на самом деле 14 подводников погибли в бою с американскими ВМС, а не в результате пожара на борту глубоководного аппарата", – указал Кушнарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Лошарик" сгубило чудо-оружие Путина: появилась сенсационная версия.

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Темы
Гибель подводников в РоссииРоссийская военная угроза
Персона
Александр Кушнарь
Место
Россия
Теги
Новости РоссииСШАПентагонпропаганда
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