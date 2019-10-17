Литры крови: в России двое подсудимых вскрыли себе вены и перерезали горло в суде

В России в четверг, 17 октября, на заседании суда двое фигуранта дела "Нового величия" – Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков – вскрыли себе вены.

Как передает RT в Telegram, это подтвердила адвокат Ольга Карлова. "Да, вскрыли вены. А еще Костыленков шею себе всю изрезал и лицо. Там крови литры были", – сказала она.

Правозащитник Крюкова Дмитрий Иванов в свою очередь сообщил, что это была попытка суицида.

Руслан Костыленков twitter.com/oldLentach

Адвокат Максим Пашков, который защищает еще одного фигуранта дела Марию Дубовик, рассказал РБК, что что Костыленков порезал себя лезвием, после чего кровь залила "клетку, дверь и пол". Юрист добавил, что к пострадавшим приехали врачи.

"Я лично видел, что Костыленков себе вскрыл [вены]. Маша Дубовик закричала, у нее истерика началась, я к ней. А потом сказали, что еще и Крюков вскрыл", – сказал он.

Отметим, на заседании судья отказался изменить фигурантам меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест или подписку о невыезде. Костыленков и Крюков находятся под стражей с марта 2018 года.

Фото из зала суда после ЧП RT

В деле "Нового величия" проходят обвиняемыми 10 человек, их подозревают в организации экстремистского сообщества. Фигуранты дела внесены в список физических лиц, причастных к терроризму.

Защита настаивает, что организацию создали оперативник центра "Э" МВД и его агенты и вовлекли в ее деятельность обвиняемых. На момент задержания одной из фигуранток дела, Анне Павликовой, не было 18 лет.

Адвокат Крюкова Дмитрий Иванов опроверг информацию о том, что вены вскрыли четверо подсудимых. Он сообщил, что руки порезали только Костыленков и Крюков и подтвердил, что это была попытка суицида — Лентач (@oldLentach) October 17, 2019

Как писал OBOZREVATEL, недавно в городе Санкт-Петербург в России напротив Конституционного суда на столбе повесили Основной закон страны, распечатанный на туалетной бумаге.

"Арт-объект", авторы которого неизвестны, продержался всего полчаса и потом его сняли полицейские.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.