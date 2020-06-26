Лишь 20% россиян хотят, чтобы Путин остался президентом России, – опрос Шустера

Большинство россиян высказались против того, чтобы президент России Владимир Путин оставался на своем посту до 2036 года.

Об этом сказано в опросе россиян, результаты которого были показаны в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера" 26 июня.

Им был задан вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Владимир Путин оставался на посту президента до 2036 года?". 53% респондентов ответили отрицательно, а поддержали дальнейшее президентство Путина всего 20,4%. Также 26% опрошенных затруднялись ответить.

Опрос проводило "Независимое исследовательское агентство" по заказу Open Mind Foundation с 16 по 24 июня. В нем приняли участие 1 600 россиян.

Большинство россиян против переизбрания Путина Кадр видео Shuster online

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля. Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны. Среди них так называемое "обнуление" сроков Владимира Путина. Поправка даст ему возможность снова избираться на пост главы государства, несмотря на уже четыре срока за плечами.