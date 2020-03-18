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18 марта • обновлено в 09:40
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Лимонов перед смертью завещал разделить Украину

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Скандальный российский писатель, идеолог "русского мира" Эдуард Лимонов перед смертью завещал разделить Украину и Казахстан.

Об этом он писал на своей странице в Twitter в 2018 году.

"Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам – восток", – сообщал он в соцсети.

Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов

Факты

Отметим, что похороны и прощание с Лимоновым будут закрытыми. Таковым было его последнее желание, пишет "Другая Россия".

Добавим, что официальная причина смерти 77-летнего писателя – онкология.

Лимонов перед смертью завещал разделить Украину

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта скончался скандальный российский писатель Эдуард Лимонов. Известно, что его госпитализировали 15 марта прямо из квартиры в центре Москвы. Умер он в частной клинике.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Эдуард Лимонов
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Livesey David
Livesey David
Ну раз завещал разделить, разделим. ))
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2
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Gordon Yury
Gordon Yury
Проблема только в том, что эрэфию никто спрашивать не будет и от нее в современном мире ничего не зависит. Все, на что она способна, так это втихаря нагадить соседу под дверь!!!
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0
2
Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Gordon Yury, Прям точно про урину))))))))
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1
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
"вдруг не доживу"))))))
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