Скандальный российский писатель, идеолог "русского мира" Эдуард Лимонов перед смертью завещал разделить Украину и Казахстан.

Об этом он писал на своей странице в Twitter в 2018 году.

"Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам – восток", – сообщал он в соцсети.

Эдуард Лимонов Факты

Отметим, что похороны и прощание с Лимоновым будут закрытыми. Таковым было его последнее желание, пишет "Другая Россия".

Добавим, что официальная причина смерти 77-летнего писателя – онкология.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта скончался скандальный российский писатель Эдуард Лимонов. Известно, что его госпитализировали 15 марта прямо из квартиры в центре Москвы. Умер он в частной клинике.

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