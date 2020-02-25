Когда Борис Немцов приходил на "Эхо", то все пребывали в возбуждении, во всяком случае мне так казалось.

Он заходил в гостевую комнату, к нему присоединялся Венедиктов и начинался радостный "бомбический" разговор о политике. Как известно, Венедиктов всё на свете знает, и что-то про Путина объяснить трудно, но Немцов был одним из немногих, которого Венедиктов внимательно слушал. И понятно почему — Немцов был человек действия, он зажигал, он светился, он излучал драйв; он так рассказывал о будущем России, что закрадывалось подозрение, что его планы могут осуществиться.

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И это была не оторванная от жизни маниловщина, а конкретные шаги — вот, вначале нужно сделать вот это, а потом вот то. Интересно, что он никогда ни на что не жаловался, хотя, в последние месяцы, а то и годы, он был на положении Навального — в телевизор не пускали, в прокремлевской прессе кляли. А главное, прочно связывали с "проклятыми девяностыми", намекая, что и он, Немцов, себе тоже ручку на них позолотил.

Но с него всё было, как с гуся вода — для всех было очевидно, что именно он является лидером оппозиции, — и не виртуальной, а реальной, действенной, ибо имел огромный опыт госуправления и работы с простыми людьми.

За всё это его и убили.

Власть может сотни раз клясться, что она ни при чём, сажать каких-то буратин и запрещать международные расследования — ничто не поможет. Как только обстановка в России изменится, расследование будет проведено и нам придётся покупать много попкорна, чтобы наблюдать, как суд зачитывает многолетние приговоры реальным убийцам Немцова.

Ну, а пока мир напоминает Кремлю, что имя Немцова не забыто, называя площади и скверы, перед российскими посольствами, его именем. Кремль корёжит, телевизионные пропагандоны плюются злобой, но почта будет в посольство приходить именно с этим, немцовским адресом. И количество стран, показывающих Кремлю средний палец, лишь увеличивается.

Это может только радовать, но… самого Немцова не вернёшь.

Думаю, что если бы он был жив, то мы сейчас жили в другой стране. Но для того и существуют политические убийства, чтобы престарелый жалкий царь сидел на троне.

Но время неумолимо. Когда-то будет и "Немцов-мост" и достойный памятник Борису. Я лично в это верю.

Ибо помню, как Немцов рассказывал о новой "беспутинской" России. Он умел "зажечь" народ. Уверен, кто-то подобный найдётся.

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