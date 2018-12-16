Российский оппозиционер Алексей Навальный написал на Фейсбуке, что "Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов. Поэтому Путин - враг русского мира"

"Сегодня произойдёт событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов.

То, что создавалось сотни лет было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин - враг русского мира"

Аркадий Бабченко: "Читайте, украинцы, читайте. Все, кто блеет о том, что "не все русские такие". Это их будущий либеральный фюрер. Новой прекрасной России будущего. Для которого вы - просто раскольники. Живые приходы РПЦ. Дустом. Только дустом. Ров, крокодилы, пулеметные вышки".

Oleksandr Krutylko: "Вот вроде бы умный человек, а правильно писать не научился. Во-первых, не НА, а В.

Во-вторых, чтобы был Раскол, надо бы и Объединение. А его не было - был Захват и подмена исторических событий.

И третье - Церкви в рф нет - есть филиал фсб"

Дмитрий Марсов: "Алексей, Украина имеет право на свою национальную поместную Церковь. В этом нет никакой трагедии. Напротив, я радуюсь этой победе украинцев на пути к государственной независимости и сохранения аутентичной украинской нации. Неужели, будь вы президентом РФ, стали бы всеми силами препятствовать созданию украинской православной церкви? Думаю, что не стали бы. Как не стали бы препятствовать и курсу на евроинтеграцию Украины, из-за которого и началась русско-украинская война в 2014-м.

Путин - всего лишь катализатор тех процессов, которые подспудно шли все время. Россиянам нужно понять одну простую вещь: Украина - это другая страна. Украина - не Россия.

Сегодня украинский народ обрел свою церковь. Так порадуемся же вместе с ним этому".

Новости Порошенку ніколи не пробачать томоса

Oleksandr Tretiakov: "Спасибо Алексей, что лишаете украинцев малейших иллюзий по поводу того, что в России могут быть адекватные политики. Адекватные по отношению не только к Украине, а вообще. Тупой не понимает, что он тупой. С шовинистом та же история".

Зоя Леухина: "Я даже не ожидала, что Алексей Навальный настолько не способен понять, что В Украине происходит! Там НЕТ никакого раскола. Там государство укрепляется".

Валерій Прозапас: "Какой это раскол? Украинские церкви ОБЪЕДИНЯЮТСЯ в одну автокефальную. Отличайтесь же чем-то от Кремля по отношению к Украине, бо те же яйца, вид сбоку".

Валерій Прозапас: "Yuriy Mangubi в 2014 думать надо было. Теперь для нас чем дальше от РФ тем лучше. Сплошное хорошее, "братья". А вам под чекистами гнить дальше, конечно".

Vitally Sladko: "Сам ты раскол. Это оформление независимой церкви от вас, оккупантов".

Dmitry Alex: "Нет никакого русского мира, есть жалкая и пагубная недоимперия зла, лжи и тупости. А Украина - это свободное государство, люди которого знают что такое честь и, вне зависимости от внешних и внутренних проблем, будут строить именно своё государство. Слава Украине! И позор мерзкой территории лжи и зависти".

Max Masur: "Алексей, благодарю Вас. Спасибо, что напоминаете, что российская оппозиция такой же враг, как и Путин, и даже хуже. "Других русских" не существует.

Твари".

Иван Симочкин: "Это ФСБ потеряет до половины живых приходов, так что не о чем переживать, надо радоваться!"

Роман Косяко: "Всегда было интересно; зачем взрослому , образованному и мало-мальски воспитанному человеку писать НА Украине, если он отлично знает что этот предлог раздражает жителей этой страны. Со стороны очень ущербно выглядит, уже даже жалко. Может он На тюрьме таким стал?"

Татьяна Тронь: "Все правильно, кроме слова РАСКОЛ. Раскол у вас в головах. А у нас в Украине - объединение православных церквей в единую украинскую. А вы-то к этому событию из другой страны какое имеете отношение?"

Aleksandra Kovaleva: "Раскол-раскол, да. Предательство, раскол, на спину плюнем ещё, если надо. Что угодно, лишь бы вы от нас от...лись уже наконец, со всеми вашими Путиными, братскими народами, российскими "либералами" и прочими радостями. Вы скажите, что конкретно сделать, мы сделаем))"

Сергей Андрющенко: "К сожалению, Навальный ничем не отличается от путина или ельцина...Послушайте, он сокрушается о потере контроля Русского мира над Украиной. К великому сожалению, он выражает мысли большинства российский граждан.... ничего нового, опять кровь и несчастья, которые несет эта недо империя другим народам! О каком расколе говорит навальный, если РПЦ не имеет Томоса?!))"

Denys Popovych: "Леха Навальный - это типичный русский либерал, который заканчивается там, где начинается украинский вопрос)))"

Vladimir Shevchenko: "Не на Украине, а В Украине. пока Вы будете говорить "на Украине" и не согласитесь с тем, что Крым и Донбасс был окупирован Россией - для Украины и украинцев Вы такой же как Путин. Вы много делаете неплохих вещей, но есть еще над чем работать"

Александр Кушнарев: "Бутерброд навальный безграмонтно пишет "на Украине". Приятно, что с каждым таким постом все больше украинцев считают "на роССии" небратьями. Работайте, Алексей, мы довольны".

Алина Курбатова: "поздравьте нас с автокефалией и отпустите. Ни к чему эти ваши фантомные боли. Украина ушла в 2014 году навсегда!"

Новости Враг просто в бешенстве

Vadzim Dounar: "А до вас еще так и не дошло, имперские имбицилы, что нам с вами совсем не попути! Копайтесь в своем "русском мире" сами. А мы не собираемся разбираться в имперских сортах говна - Путин или Навальный. Вы - враги. Изначальные, настоящие, будущие. Смерть осколку империи зла. Любому осколку. Под любым руководством! Слава Украине! Белорус. Гражданин Беларуси".

Олег Каберник: "А не задавались вопросом почему сейчас в Киеве возле Святой Софии этому "расколу" рады и верующие и атеисты? Да потому, что рвется еще одна нить(вернее, почти цепь!) связывавшая нас с Моквой. Экономика, политика-теперь еще и вера! Мы не хотим иметь ничего общего с вами!"

Владимир Бугуртов: "Алеша че ты нагнетаешь? У вас там ЗаЛесами все такие недалекие что путают раскол с объединением? Так вот В Украине объединение украинских церковь а МПЦ останеться в статусе раскольничей филии Москвы".

Андрей Фёдоров: "При всём уважении к вам и вашему мужеству, это неудачный пост. Россия будет свободной и благополучной, только перестав быть империей".

Pavel Levushkan: "Не раскол. А соединение. И возвращение. Более 7 млн православных христиан вернулись в лоно канонической церкви. Это огромное благословение".

Daria Bielikova: "Заметили риторику Навального, да? Такой же русскомировец. Просто он бы то, что "СОЗДАВАЛОСЬ сотни лет", не разрушил бы. А что? Продолжил бы? Создатели...

Все они там одним миром мазаны!"

Павел Крестинский: "Объединение поместных церквей Украины в одну автокефальную - это раскол? Тьфу, какая мерзость Вами написана".

Абарг Ву: "Леша хочет стать "достойным" продолжателем"собирателей"земли "русской" и русского мира. Алексей, не удаляй этот текст. Сохрани для истории..."

Макс Петров: "Чего сотни лет создавалось? Ничего не создавалось. Идёт освобождение от русского империализма. Это неизбежный процесс".

Ismail Stamos: "Гундяю с новой яхтой обломится, старую конопатить придется".

Дмитро Горностай: "О, ничего нового, фюрер на роисси хоть гебешный, хоть либеральный поет об одном и том же. Раскол))) РПЦ потеряет приходы и доходы.

Все понятно с тобой , Алексей".

Володимир Царенко: "Не раскол, а историческая справедливость. Как оказалось у РПЦ Томоса никогди и не было - секта, не иначе".

Max Onny: "А чем плохо то, что Украинская церковь станет самостоятельной и независимой? Если "Русский мир" это, по вашему, зависимость соседей от России, в чем ваше отличие от Путина?"

Валентина Гончар: "Слава богу, украинцы преобретут свою церковь. Хотя официальная бумажка для меня ничего не значит. Я ещё двадцать лет назад свою дочь крестила в украинской церкви и с тех пор туда хожу, но я счастлива, что наконец то ни один кгбэшный поп не может сказать, что моя, украинская церковь, не каноническая!!!"

Sergey Egorov: "Какой раскол, дурик? Сначала дай внятный ответ о том как вообще падчерица МП стала злой мачехой для КП?"

Валентин Крученых: "Да , это результат политики.... Такого удара РПЦ не получала за всю свою тысячелетнюю историю!"

Александр Корунд: "Леха, не теряй чувство такта по отношению к украинцам! Это не раскол, а возрождение истинной церкви Руси! Церкви Киевской Руси! Она единственная Церковь - Мать Руси!"

Владимир Олейник: "Русский мир, нужно читать как русская война! Я хоть и не верующий, но очень рад что мы отдаляемся от России! На сегодняшний день, это самая воинственная врущая агрессивная страна на земле! Фу... хотя много есть хороших россиян... Но ГБшная Система своё сделала!"

Taras Vaschuk: "Не раскол... КОЛ в пасть фсбшной церкви бородачей пузатьіх, мракобесов на мерседесах. Никто им не давал автономии, сами как всегда все подделали".

אנה אפשטיין: "Никакого "русского мира" никогда не было, нет, и , надеюсь, не будет. А вот демократическое, процветающее, уважающее соседей, ценящее высокий уровень жизни своих граждан, а не мифическое "величие", государство Россия, надеюсь, будет".

Vadzim Dounar: "Вот в этих "НА Украине", "Белоруссия", "грызуны", "небутерброд", "раскол церкви (О чем речь? О какой церкви? Каком расколе?) и вся суть российской "оппозиции" и ее разница с властью. То есть - ноль. Ну и отношения к себе иного от нас не ждите. Наш интерес в том, чтобы вы сожрали друг друга. Нам меньше работы. ПС. Обратите внимание - Навальный не скрывает, что нет никакой УПЦ, а прямо говорит- РПЦ. Только не половину потеряет, а ВСЕ. Гнать поганой метлой этот филиал Лубянки с чужой земли!"

Новости С кровью и болью мы отрываем от себя щупальца имперского наркотика

Анатолий Пономарёв: "Алексей, я предполагал, что ты человек со сдвигом "по фазе", но ... чтобы вот так откровенно показать людям свою ФАНЕРНУЮ ГОЛОВУ, то это уже

перебор ... аминь".

Olya Grebenshikova: "Эгей, лидер опозиции Росси, оставьте имперские замашки! Читайте историю, но не ту, что вам преподавали в школе, а реальную..ВВВВ..В Украине происходит не раскол, а об'єднення, ОБЪЕДЕНЕНИЕ !!! И ваших попов кгбистских тоже пригласили, всех до одного, но не все хотят оставить Мерседесы и служить Богу и людям".

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