Летописец Путина раскрыл размер своей зарплаты

Российский журналист Андрей Колесников, которого называют летописцем президента РФ Владимира Путина, получает зарплату более восьми тысяч долларов в месяц.

Об этом он сам рассказал в интервью Юрию Дудю на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом Дудь отметил, что ранее бывший генеральный директор и шеф-редактор издательского дома "Коммерсант" Андрей Васильев озвучил, что зарплата у Колесникова была 12 тысяч долларов.

Российский журналист Андрей Колесников

"Ну напутал маленько, конечно… Сейчас она меньше. Тем более тогда те 12 тысяч долларов, которые на самом деле были поменьше. Это было восемь тысяч. Но это были масштабные восемь тысяч в то время. Это не те восемь тысяч долларов, что сейчас", – так пояснил Колесников.

При этом на данный момент он получает "меньше тех восьми тысяч, но больше нынешних восьми".

Андрей Колесников назвал свою зарплату

"Я бы так сказал… Ну а как вы думали? Я же работаю не только спецкором издательского дома. Я еще работаю замгенерального директора издательского дома "Коммерсант". То есть я получаю там две зарплаты. Отрабатываю я их, да", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Колесников рассказал, что однажды президент РФ Владимир Путин чуть не захлебнулся в тазике с кефиром.

Также он сообщил, что Путину нравятся показушные хоккейные матчи, на которых его соперники умышленно уступают ему победу.

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