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"Летим в пропасть мракобесия": россияне подняли на смех патриарха Кирилла

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В сети подняли на смех патриарха Кирилла, который заверил, что Русская православная церковь строит по три храма в сутки.

Такое заявление сделал он в ходе освящения храма Всех Святых в Страсбурге в воскресенье, 26 мая, передает "Интерфакс".

"Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки – я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без бога ничего не получается", – сказал он.

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Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

hramermogen.ru

Россиян изрядно повеселили слова патриарха. РПЦ даже в шутку окрестили "строительной госкорпорацией".

"Выходит, каждые 8 часов в России появляется новый храм. Лёг спать в поле, проснулся в храме", "Три храма каждый день строятся, а одна больница и одна школа каждый день закрывается. Страна летит в пропасть мракобесия под колокольный звон", – отметили пользователи Twitter и Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее РПЦ угодила в скандал, призвав воспитывать мальчиков без отцов в кадетских корпусах, чтобы они не росли "бабьем".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Тег
РПЦ
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