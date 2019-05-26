"Летим в пропасть мракобесия": россияне подняли на смех патриарха Кирилла

В сети подняли на смех патриарха Кирилла, который заверил, что Русская православная церковь строит по три храма в сутки.

Такое заявление сделал он в ходе освящения храма Всех Святых в Страсбурге в воскресенье, 26 мая, передает "Интерфакс".

"Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки – я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без бога ничего не получается", – сказал он.

Патриарх Кирилл hramermogen.ru

Россиян изрядно повеселили слова патриарха. РПЦ даже в шутку окрестили "строительной госкорпорацией".

"Выходит, каждые 8 часов в России появляется новый храм. Лёг спать в поле, проснулся в храме", "Три храма каждый день строятся, а одна больница и одна школа каждый день закрывается. Страна летит в пропасть мракобесия под колокольный звон", – отметили пользователи Twitter и Facebook.

Кирилл утверждает, что РПЦ строит в среднем по 3 храма за сутки. Выгляните в окно, возможно у вас во дворе уже построили храмhttps://t.co/ZCJ11CQgxX pic.twitter.com/fYb1bygQHp — Лентач (@oldLentach) 26 мая 2019 г.

Три храма каждый день строятся, а одна больница и одна школа каждый день закрывается. Страна летит в пропасть мракобесия под колокольный звон #РПЦ. https://t.co/veVv7iYiYT — Диссидент🏴‍☠️ (@dissidens_new) 26 мая 2019 г.

Действительно



Выходит, каждые 8 часов в России появляется новый храм. Лёг спать в поле, проснулся в храме.



Патриарх Кирилл рассказал о строительстве РПЦ в среднем трёх храмов в сутки.



"Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч #россия — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 26 мая 2019 г.

Патриарх Кирилл: РПЦ строит три храма в сутки



Будущие бесплатные приюты для бездомных. Стройте, стройте 😉 — ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY (@sincity8512) 26 мая 2019 г.

Патриарх Кирилл сказал, что РПЦ строит по 3 храма в сутки. Я за сутки не всегда успеваю выспаться. — Руслан Эдуардович Усачев (@RuslanUsachev) 26 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее РПЦ угодила в скандал, призвав воспитывать мальчиков без отцов в кадетских корпусах, чтобы они не росли "бабьем".

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