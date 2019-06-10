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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил"Все статьи автора

У российских силовиков даже и не думали о такой поддержке

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Попытка жестокой расправы с Голуновым – это не новое слово в российских политических практиках, а наоборот, абсолютно стандартное действие обиженного начальства. Арест Ивана, подбрасывание наркотиков, недопуск адвоката на фоне избиения и все прочие прелести произошли не только потому, что он наступил на хвост большим людям, но и потому, что по всей стране от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Махач-Калы это десятки и сотни раз происходило с журналистами, с политическими активистами, с историками – с кем угодно.

Иван Голунов

Иван Голунов

Ведомости

Собственно, это и в "Левиафане" показано. Просто, когда это не в Москве, а в Тьмутараканске, не с известным человеком, а с тем, кого никто не знает, это проходит вполне успешно и, главное, тихо. Начальство у нас с каждым годом глупее – отрицательный отбор – вот оно и не поняло, что в Москве, да еще с Голуновым, да еще во время Петербургского форума это не проскочит.

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Не ждали ни столь массовой кампании в поддержку, без которой, конечно, все было бы иначе, ни очевидного гнева верхних бояр, которым испортили ритуальные танцы с буржуинами.

А так, это не эксцесс, увы. Это и есть наша страна.

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Тема
Социально-экономическая ситуация в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости РоссииФСБ
Источник
Источник:Facebook Леонида Гозмана
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