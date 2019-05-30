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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил"Все статьи автора

Россия возвращает отвратительные традиции

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин на Втором Столыпинском форуме призвал россиян отказаться от пенсий и социальных выплат ради "светлого" будущего.

Во-первых, высказывание Орешкина, как мне кажется, все-таки вырвано из контекста фразы. Я никак не хочу его защищать, но он, безусловно, умный человек.

Во-вторых, это традиция советской власти – жить каким-то дальним будущим, не обращая внимания на сегодняшний день. Это говорит о том, что наша страна возвращается к этим совершенно отвратительным советским традициям.

Кремль, Москва

Кремль, Москва

theplacement.ru

Разумеется, так ничего сделать нельзя. Так можно делать только по доброй воле.

Например, вы можете делать ремонт в своем доме. Это, конечно, очень неудобно и неприятно, когда идет ремонт. Но вы это делаете, потому что понимаете: по окончании ремонта у вас все будет хорошо.

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Но это человек может решить только сам для себя. Это никогда не может решать за него начальство, священники или кто-то еще. А наше государство все время пытается влезть вместо человека в решение его судьбы.

Функция государства – сделать так, чтобы человеку было хорошо жить. Всё. Больше никаких функций у него нет. А сегодня, завтра и так далее – это уже без них. Сами разберемся.

Что касается перспектив сокращения пенсий россиян или увеличения пенсионного возраста. Я не думаю, чтобы у нас пошли бы на сокращение пенсий. Пенсии и так сокращаются, если их не индексировать. Но объявлять о том, что те, кто получали 20 тысяч, будут получать 15 тысяч – в такое я не верю. А пенсионный возраст только что повысили. Я не думаю, чтобы общество смирилось с его дальнейшим повышением.

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Но поскольку они ничего не могут сделать конструктивно, то естественно, все решения они принимают за счет граждан. Это общий тренд. К сожалению.

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Максим Орешкин
Место
Россия
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