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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил"Все статьи автора

Россия должна иметь особые права, иначе можем повторить!

1.7т

Телевизор не всегда врет. "600 тысяч советских солдат погибли при освобождении Польши" - это чистая правда. Вечная им память! Но есть вопросы. Не к ним, конечно, не к погибшим, а к тем, кто повторяет сегодня эту фразу со всех экранов.

Эти слова произносятся не со скорбью, не с ужасом, а с гордостью. За ними не траурная музыка, а бравурный марш. И конечно, за ними нет вопроса о том, а можно ли было избежать столь страшных потерь?

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И в устах наших пропагандистов и нашего начальства эта фраза не о прошлом, а о настоящем и будущем. Везде, где пролилась кровь советского солдата – а это пол мира – Россия должна иметь особые права. Определять, в чью честь называть улицы и площади, какие памятники ставить, а какие сносить, в какие союзы вступать. И помните – можем повторить!

При этом игнорируется, что советские солдаты – это предки граждан всех постсоветских государств, а вовсе не только России. И проклинаемой ныне Украины, и освобожденной нами неизвестно от чего и так и не осознавшей долга благодарности Прибалтики. И что освободитель – не солдат, погибший на той войне, а государство, СССР, не захотевший вернуться домой, а расположившийся в чужом доме как хозяин и наводящий там свои порядки, из освободителя превратился в оккупанта, предав тем самым память своих же солдат, которых когда-то встречали цветами.

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Автор
Леонид ГозманЛеонид Гозман
Тема
Вторая мировая война
Место
Россия
Теги
Новости РоссиивойнаСССР
Источник
Источник:Facebook Леонида Гозмана
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