Для повышения своего рейтинга президент РФ Владимир Путин может пойти на настоящую войну.

Рейтинг Путина действительно падает, и доверие падает, и весь это скепсис, и отсутствие интереса – это очень серьезный симптом, с которым власти нужно что-то делать.

А что с этим делать? К сожалению, кроме войны у них методов нет, она как-то может поднять рейтинг. Но несколько может поменяться концепция. В случае с Украиной, это была освободительная война, мы освобождали жителей Крыма от потенциальной угрозы – бандеровцев, которые придут и всех зарежут. Именно так подавали информацию на российском ТВ.

Так вот, освободительная война, как с Украиной, уже не срабатывает. Если брать Беларусь, то мне кажется, что переключить Бацьку сразу на врага, тоже сложно. Я боюсь, что теперь может сработать только оборонительная война, но нужно создать ощущение этой оборонительной войны, нужно обострение по главным линиям, например, с американцами или другими, а это чревато тем, что война и в самом деле начнется.

Им нужно влезть в большую войну, но только идиоты могут поверить, что на нас наступают. Но среди наших пропагандистов уже поднимается тема о готовности Украины напасть на Ростов.

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