Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Все статьи автора

Кремлю нужна кровь

1.7т

Проклятия в адрес карателей и тех, кто отдавал им приказы, возмущение начальственным беспределом, насмешки над тупостью властей - все это обосновано, но недостаточно. Противника или, если хотите, врага крайне опасно недооценивать. Надо попытаться увидеть ситуацию его глазами, понять логику кажущихся бессмысленными действий. Ведь если вы стреляете по движущейся мишени, то необходимым условиям попадания в цель будет понимание траектории ее движения.

Правящая группировка, кажется, проигрывает по всем направлениям. Запугать протестующих не удалось, выборы в Москве будут, очевидно, нелегитимными, проводить своих ставленников станет тяжелее, жалкое блеяние штатных защитников системы дискредитирует власти еще больше. И, тем не менее, Путин и его люди упорно продолжают обреченную, казалось бы, стратегию. Почему?

Популярное объяснение – по глупости. Не хочу их защищать, но там не все идиоты – сводить все к их глупости, значит, успокаивать себя.

Протесты в России

Протесты в России

Зеркало недели

Полагаю, они видят проблемы и с выборами, на которых люди все чаще голосуют не за кого-то, а против них, и с пропагандой, которая, несмотря на многомиллиардные вливания проигрывает СМИ, сделанным, буквально, на коленке, и с общей ситуацией в стране. Даже тот уровень законности и индивидуальных свобод, который они еще недавно готовы были соблюдать, становится для них непреодолимым барьером в их попытках удержать власть.

Новости
Россия, со своей обгорелой Сибирью, ждала уступок от Украины

Значит, надо отменять выборы, еще больше ограничить свободу – индивидуальную и СМИ, упростить судопроизводство, отказавшись от всяких западных глупостей. Все это можно сделать, введя, не просто так, разумеется, а в связи с угрозой безопасности и суверенитету страны, режим чрезвычайного положения.

Сегодняшняя ситуация вполне может быть для этого использована. Массовые беспорядки в столице – неважно, что их не было, а был разгон мирных людей - организованные иностранцами (начальство уже открыто говорит, что протесты являются следствием именно иностранного вмешательства), поддержанные проплаченной пятой колонной представляют собой попытку поставить Россию на колени, предотвратить ее триумфальный прорыв (куда?), расчленить страну, захватив ее природные богатства. Ну, и так далее. Собственно, все это уже говорится по телевизору.

Но, если они решили спасти себя введением чрезвычайного положения, то для объяснения этого шага стране им нужно, чтобы протесты продолжались и нарастали, им нужна кровь.

Ну, а нам надо продолжать делать, что должно, понимая, при этом, что может ждать всех нас впереди. Отступать нам, точно, нельзя, чтобы они там ни задумали.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Леонид Гозман Леонид Гозман
Темы
Протесты в России Выборы в России
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Леонида Гозмана
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
8
Смешно
7
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
А почему эти "мирные" люди не могли мирно помитинговать, там и тогда, где для них было предоставлено место и время для проведения этой акции? А потому, что кукловодам этих "мирных" людей не нужна спокойная картинка в СМИ, как в России организованно проводятся митинги. Им нужно было вывести людей именно на несогласованные акции для того, чтобы спровоцировать власть на пресечение несанкционированных митингов и получить картинку для СМИ с разгоном "мирных" людей. Они это получили, но вот только в России-то народ не обмануть, они то в курсе, что оппозиция специально отказалась проводить согласованные митинги и провела несогласованные акции для нагнетания ситуации. Поэтому желающих следующий раз подставлять хребты под дубинки будет все меньше и меньше, так как власть показала свою решимость защищать закон и порядок.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Loginov Maxim
Loginov Maxim
"Проклятия в адрес карателей и тех, кто отдавал им приказы, возмущение начальственным беспределом, насмешки над тупостью властей - все это обосновано, но недостаточно. " - вот тролль, косоглазый! Это же он про Украину пишет! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Loginov Maxim, https://youtu.be/HjngqPLsFYw
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...