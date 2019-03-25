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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил"Все статьи автора

Как пропаганда сорвала визит Путина в Польшу

2.1т

КАК ТЕЛЕВИДЕНИЕ СОРВАЛО ВИЗИТ ПУТИНА В ПОЛЬШУ НА ЦЕРЕМОНИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

За прошедший месяц с экранов главных каналов прозвучало следующее:

- никаких разделов Польши никогда не было и, соответственно, СССР в них не участвовал;

- Красная Армия в 1939 году не захватывала Польшу, а лишь освобождала покоренные поляками народы и возвращала СССР то, что принадлежало ему по праву;

- пакт Молотова-Риббентропа (осужденный и СССР, и РФ) был вершиной дипломатического искусства;

Новости
"Сверху" пришел приказ "мочить" украинскую власть...

- поляки никогда не выполняли ни одного договора;

- мы имеем право на вмешательство всюду, где погибали советские солдаты;

- оккупации Прибалтики никогда не было;

- на церемонии, посвященной юбилею освобождения Освенцима, в первый ряд посадили фашистов.

Было сказано и многое другое, не менее впечатляющее. А кто-то, правда, думал, что после этого Путина могли пригласить? Интересно, они специально или по дурости?

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Автор
Леонид ГозманЛеонид Гозман
Темы
российская пропагандаВторая мировая войнаРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропагандавойна
Источник
Источник:Facebook Леонида Гозмана
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Праздновать начало войны только дебилы способны, поэтому бандер головорезов, фашистов, пригласили на этот шабаш зверей.
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
пусть больше болтают соловьиные помёты,сливные бачки, радиоактивные киселя... Молчали раньше - сходили за умных. Сегодня открыли свой уровень...
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