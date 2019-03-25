КАК ТЕЛЕВИДЕНИЕ СОРВАЛО ВИЗИТ ПУТИНА В ПОЛЬШУ НА ЦЕРЕМОНИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
За прошедший месяц с экранов главных каналов прозвучало следующее:
- никаких разделов Польши никогда не было и, соответственно, СССР в них не участвовал;
- Красная Армия в 1939 году не захватывала Польшу, а лишь освобождала покоренные поляками народы и возвращала СССР то, что принадлежало ему по праву;
- пакт Молотова-Риббентропа (осужденный и СССР, и РФ) был вершиной дипломатического искусства;
- поляки никогда не выполняли ни одного договора;
- мы имеем право на вмешательство всюду, где погибали советские солдаты;
- оккупации Прибалтики никогда не было;
- на церемонии, посвященной юбилею освобождения Освенцима, в первый ряд посадили фашистов.
Было сказано и многое другое, не менее впечатляющее. А кто-то, правда, думал, что после этого Путина могли пригласить? Интересно, они специально или по дурости?
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