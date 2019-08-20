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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Все статьи автора

Господин президент, вы готовите в стране революцию!

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Письма на высочайшее имя - любимый и тысячу раз осмеянный жанр российской интеллигенции. Я и сам ему писал – к 99 годовщине Февральской революции призвал не повторять судьбу Николая и уйти в отставку, не дожидаясь Ипатьевского дома. Он меня тогда не послушал, а зря!

А сейчас уже мы втроем с Людмилой Улицкой и Дмитрием Орешкиным написали этот почтительнейший текст без всякой надежды, что его прочтет адресат. Да, честно говоря, и не для него это написано. Для вас.

ОТ НИКОЛАЯ ВТОРОГО К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ – ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ

Президенту РФ В.В.Путину

Господин Президент!

У нас – да и ни у кого! - нет никаких сомнений в том, что насилие над мирными гражданами в Москве и в других городах, осуществлялось по Вашему прямому распоряжению или, как минимум, с Вашего ведома и одобрения. Но мы не уверены в том, что Вы, поставив себя в условия информационной изоляции, осознаете все последствия последних событий для страны и для себя лично.

Ответив силой на мирный протест, Вы и Ваша команда лишили людей надежд на эволюционные преобразования – надежда теперь только на Ваш физический уход или на взрыв. Тысячи людей Вы толкаете на путь жесткой силовой борьбы и на подполье. Сотни тысяч, если не миллионы, не участвуя в такой борьбе сами, будут сочувствовать ей и оказывать моральную поддержку людям, активно противостоящим Вам и Вашей системе. Как в свое время Николай Второй, Вы готовите в стране революцию.

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Господин Президент! Не тешьте себя иллюзиями – протест не рассосется. Конечно, сила пока на Вашей стороне, думаем, Вы не остановитесь перед кровью. Вы заткнете пробкой жерло вулкана, но это ведь лишь на короткое время. В основе сегодняшнего движения не заговор Запада – неужели Вы сами в это верите? – и не действия отдельных Ваших оппонентов, которых Вы можете попытаться перессорить между собой, подкупить, запугать или, вообще, вывести из игры. В основе – усталость от Вас лично и, главное, от лжи, лицемерия и архаики, которые связываются с Вашим режимом. В основе – желание граждан, особенно, молодых и образованных, жить в нормальной европейской стране.

Многие из тех, кто были настроены на диалог с властью, многие их тех, кто готов был говорить даже с руководством КПСС, считают уже, что разговаривать с Вами бессмысленно – накопился опыт несоответствия Ваших слов Вашим делам. Не знаем, все ли они будут "с жестокой радостию" видеть Вашу неизбежную погибель, но они, в большинстве своем, уже не верят, что Вас можно в чем-то убедить. Хотя есть и те, кто еще не оставил надежды на это. Только что трое из них обратились к Вам с предложением встречи. Не отвергайте их – может быть, они – Ваша последняя надежда.

Господин президент! Наверное, Вы хотели остаться в истории правителем, восстановившим величие и могущество России. Похоже, Вас запомнят как человека, погубившего нашу страну.

Леонид Гозман

Дмитрий Орешкин

Людмила Улицкая

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Автор
Леонид Гозман Леонид Гозман
Тема
Протесты в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Леонида Гозмана
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