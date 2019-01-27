Ленин и Иван Грозный умерли от сифилиса: всплыли уникальные документы

Причиной смерти советского вождя Владимира Ленина и российского царя Ивана Грозного был сифилис.

К такому выводу пришел московский врач-гериатр и председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов, изучивший засекреченные дневники лечащих врачей Ленина, пишет "Радио Свобода".

Согласно выводам его исследований, причиной смерти Ленина были осложнения от neurolues (syphilis, lues) – хронического инфекционного заболевания с полиорганным поражением и со стадийным течением, вызываемое бледной трепонемой (treponema pallidum). Люэс был одним из самых распространенных заболеваний на территории нынешней России с начала XVI до первой трети XX века. На Уральском демографическом форуме Валерий Новоселов выступил с докладом "Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей В.И. Ленина". Он пришел к выводу, что этим заболеванием страдал и Иван Грозный.

Новоселов рассказал, что документы немецких врачей, лечивших Ленина в 1923-24 годах, имеют статус "Ограниченный доступ" и хранятся в бывшем партийном архиве при ЦК КПСС.

"Племянница Ленина написала в 1999 году просьбу о продлении ограничения доступа к документам… до 2024 года. Тем не менее, руководство архива посчитало возможным дать мне эти дневники, я работал с ними с 26 января по 29 марта 2017 года в читальном зале. И я пришел к несомненному выводу о причине смерти Ленина... Это третичная форма сифилиса, который был очень распространен в то время", - подчеркнул врач.

Новоселов отметил, что уровень доказательной базы по царю Ивану Грозному гораздо меньше, потому что нет ни истории болезни, ни записей врачей.

"Это XVI век, годы жизни царя Ивана – 1530–1584 год. У нас есть только останки, то есть часть уцелевшего скелета и тлен, которые находятся в усыпальнице Кремля. Известна точная дата прихода сифилиса в Россию – это 1499 год, клиническая картина у Ивана Грозного соответствует третичному сифилису. В частности, для него характерно поражение внутренних органов, костной и нервной системы. О заболевании свидетельствуют и следы ртути, которой лечили сифилис тогда и вплоть до двадцатого века. Ртуть нашли в останках Ивана Грозного и его первой жены", - рассказал он.

"Есть и другие нюансы, характерные именно для третичного поражения, например, в картину вписываются и изменения психики Ивана Грозного во второй половине жизни, в том числе жестокость опричнины... Заболевший нейросифилисом человек возбужден, нормальный совершенно отец семейства становился злобным, жестоким, часто проигрывал все свое имущество в карты, становился сексуально невоздержанным... Кстати, у Ивана Грозного было много жен, это не характерно для русских царей ни до, ни после этого царя", - отметил эксперт.

Новоселов процитировал, что писал про Ленина Фон Штрюмпель, врач-консультант В.И. Ульянова: "Рядом со всеми этими признаками начинающейся умственной слабости обнаруживается часто, с другой стороны, ненормальная раздражительность. Больной впадает в возбуждение, в гнев и т.п. Обыкновенно, впрочем, это настроение быстро проходит, не оставляя прочного следа. Легко понять, какой страх и опасения эти перемены всей личности больного внушают окружающим, тем более что вначале они совершенно не могут понять, почему больной "совсем не тот, что был раньше".

Поручение Политбюро ЦК ВКП(б) Сталину и Зиновьеву расширить консилиум лечащих врачей Ленина. Март 1923 года svoboda.org

Врач отметил, что по поводу болезни Ивана Грозного существует порядка 10 косвенных доказательств.

"Скажем, больные данным недугом, они были или бесплодны, или дети их были мало жизнеспособны. Мы помним, что у царя дети были, но все они были нежизнеспособны, кроме первого сына. То есть, скорее всего, заражение произошло где-то незадолго до или после женитьбы. А почему они были нежизнеспособны, потому что наследственный сифилис – это уже заболевание нервной системы, которое не позволяло детям развиваться соответственно возрасту, они отставали в развитии. Среди руководителей нашей страны, как бы она ни называлась, Московское княжество или РСФСР, я знаю только двух лиц, у которых прослеживается четко это линия, – это Иван Грозный и пациент Владимир Ульянов", – рассказал Новоселов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин сделал скандальное заявление, сравнив труп Владимира Ленина в мавзолее с мощами христианских святых.

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