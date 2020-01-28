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28 января • обновлено в 14:02
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"Лекарства стоят безумных денег!" Поклонская внезапно пожаловалась на жизнь в России

1.7т
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Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская возмутилась из-за дороговизны лекарств в России, цены на которые взвинтили после вспышки коронавируса в Китае.

Негодованием по этому поводу скандальная коллаборационистка поделилась на личной странице в Facebook, уличив российских фармацевтов в попытке заработать на панике.

"Вокруг коронавируса из Китая накручивают реальную истерику. Да, нужно быть осторожнее и при любых подозрениях идти к врачу. Но наши люди уже совсем запуганы – будто всадник Апокалипсиса трубит, а не ведущий новостей. Самой аж страшно стало. Лишний раз боюсь чихнуть – а вдруг подхватила эту гадость?! И что самое омерзительное – нашлись желающие заработать на человеческой панике. Даже российские аптеки начали использовать в рекламе тему китайского коронавируса", – написала одиозная Поклонская.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

"24 канал"

"У нас лекарства и так стоят безумных денег – чтобы вылечиться, потратишь не менее 2-3 тыс. рублей. А тут еще идет психологическая бомбардировка народа. Пора снизить накал. И проверяющим стоит обратить пристальное внимание на качество лекарств, их цены и законность данной рекламы. Хватит уже обдирать до нитки россиян – особенно такими подлыми способами", – возмущенно добавила она.

Вместе с тем, перебежчица не исключила, что россияне все же могут стать "жертвами вирусной провокации".

Как сообщал OBOZREVATEL, Поклонская разразилась обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. После его визита в Польшу на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц она заявила, что украинский лидер якобы насаждает "махровую русофобию".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Фейк!
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2 из 4 ответов | показать все
Nemo Александр
Nemo Александр
Кубанский Николай, конечно фейк. Вольфович же ясно и понятно объяснил, что китайский коронавирус сделали проклятые американцы, чтобы зарабатывали американские фармацевты, а не расейские.
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руденко юрий
руденко юрий
Кубанский Николай, рентген компьютерный тщательно просветите это дело... Заработаете авторитет. Думается остальная команда ассенизаторов эту тему обойдет . Ходили слухи: от неё и у вовы диарея...
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