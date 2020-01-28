"Лекарства стоят безумных денег!" Поклонская внезапно пожаловалась на жизнь в России

Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская возмутилась из-за дороговизны лекарств в России, цены на которые взвинтили после вспышки коронавируса в Китае.

Негодованием по этому поводу скандальная коллаборационистка поделилась на личной странице в Facebook, уличив российских фармацевтов в попытке заработать на панике.

"Вокруг коронавируса из Китая накручивают реальную истерику. Да, нужно быть осторожнее и при любых подозрениях идти к врачу. Но наши люди уже совсем запуганы – будто всадник Апокалипсиса трубит, а не ведущий новостей. Самой аж страшно стало. Лишний раз боюсь чихнуть – а вдруг подхватила эту гадость?! И что самое омерзительное – нашлись желающие заработать на человеческой панике. Даже российские аптеки начали использовать в рекламе тему китайского коронавируса", – написала одиозная Поклонская.

Наталья Поклонская "24 канал"

"У нас лекарства и так стоят безумных денег – чтобы вылечиться, потратишь не менее 2-3 тыс. рублей. А тут еще идет психологическая бомбардировка народа. Пора снизить накал. И проверяющим стоит обратить пристальное внимание на качество лекарств, их цены и законность данной рекламы. Хватит уже обдирать до нитки россиян – особенно такими подлыми способами", – возмущенно добавила она.

Вместе с тем, перебежчица не исключила, что россияне все же могут стать "жертвами вирусной провокации".

Как сообщал OBOZREVATEL, Поклонская разразилась обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. После его визита в Польшу на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц она заявила, что украинский лидер якобы насаждает "махровую русофобию".

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