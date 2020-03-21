В субботу, 21 марта, исполнилось 70 лет скандальному российскому политику, министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

OBOZREVATEL собрал главное о его жизни, а также самые громкие цитаты политика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Скандальному Лаврову исполнилось 70 Слово и дело

Кто такой Лавров:

Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве (тогда еще СССР). Он является российским государственным и политическим деятелем, дипломатом.

Также он – министр иностранных дел РФ с 9 марта 2004 года (исполняющий обязанности с 7 по 12 мая 2004, с 8 по 12 мая 2008, с 8 по 21 мая 2012, с 8 по 18 мая 2018 и с 15 по 21 января 2020 года).

Лавров – постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации, чрезвычайный и полномочный посол, заслуженный работник дипломатической службы РФ (2004) и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Самые громкие и скандальные цитаты политика:

Так, в феврале Лавров выступил с гневным спичем о Второй мировой войне в Совете по правам человека ООН. В нем он делал отсылки к теме декоммунизации в Украине и безосновательно обвинял чужое государство и Европу в целом в осквернении памяти о событиях 1939-1945 годов.

Политик заявил, что цивилизованная Европа якобы "стыдливо молчит, наблюдая кощунственную "войну" с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления". Очевидно, он имел в виду Украину, где демонтируют памятники советскими деятелям, превознесенным пропагандой той эпохи.

Тогда же министр иностранных дел РФ грубо повелся с грузинскими журналистками, оттолкнув их и назвав "больными девочками".

А в конце 2019 года онзаявил, что "авторитетные западные политики" давно поняли, что якобы Крым является частью РФ.

Также политик "запомнился" своей фразой "Деб*лы, бл*дь", которую озвучил во время конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором Лавров якобы расплакался на церемонии открытия памятника героям Блокады в Израиле.

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