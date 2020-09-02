Лавров заявил об "экстремистах из Украины" в Беларуси и начал угрожать

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, якобы на территории Беларуси, где проходят протесты, находятся около двух сотен натренированных "экстремистов, прошедших подготовку в Украине".

По его словам, это подтвержденная информация и Кремль собирается ответить на попытки "оторвать Беларусь от РФ". Таким выпадом в адрес Украины он отличился после переговоров 2 сентября с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передают РИА Новости.

"У Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Беларуси управляют с территории Украины. Там есть "трезубец Степана Бандеры", "С14", Национальный корпус, Правый сектор. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси", – высказался Лавров.

Более того, он выразил убеждение, якобы в Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов". В частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Тогда как в Беларуси сейчас находятся примерно "200 членов подобных группировок".

Глава МИД РФ заверил, что информация о таком не попадает на страницы газет, так как эти люди не раздают комментариев российским и белорусским СМИ, но зато они очень заинтересованы в том, чтобы мирные протесты в соседней стране "сорвались в конфронтационную спираль".

"Все эти структуры финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице", – перечислил Лавров.

Он заявил, что спецслужбы РФ и Беларуси, которые находятся в контакте друг с другом, "займутся этим более предметно".

"Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься", – анонсировал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что в случае значительного обострения ситуации на территории Беларуси, куда зашли военные РФ, украинская разведка не исключает возможности возникновения угрозы для Украины с севера.

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