Лавров выдал новое заявление о разрыве с ЕС

Россия будет готова обсуждать с Европейским Союзом все накопившиеся между сторонами проблемы, если Брюссель "перестанет разрывать отношения" между ними.

Об этом сказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пишет ТАСС. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

"Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает, в том числе, и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде. Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя", – заявил российский дипломат.

По его словам, восстанавливать или нет отношения, "выбор за Евросоюзом".

"Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратить вспять действия по их разрыву, о которых я упомянул, мы будем к этому тоже готовы", – сказал Лавров.

Среди якобы нарушений при "попустительстве Брюсселя" он назвал "нападки на русский язык и культуру" в Прибалтике, Украине и ряде других стран.

При этом Лавров заявил, что РФ намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой, где у Москвы "много друзей и единомышленников".

"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что глава МИД РФ заявил о том, что Россия готова разорвать отношения с Европейским Союзом в случае введения новых санкций. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что слова министра исказили.