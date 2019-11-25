"Лучше быть красным, чем мертвым": у Путина вспомнили первый провал России в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил о скандальной ситуации в ООН, когда постпреда СССР Олега Трояновского облили краской.

Об этом он рассказал в столетие со дня рождения советского дипломата. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Министрпроцитировал"первый мем в кругах ООН" – шутку, которую Трояновский произнес на заседании Генассамблеи ООН в 1980 году в разгар "холодной войны", когда его облили красной краской, символизирующей кровь.

Сергей Лавров

"Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала "мемом" в кругах ООН: "Better red than dead" – "Лучше быть красным, чем мертвым", – сказал он.

Лавров также отметил, что Трояновский был весьма находчивым дипломатом, и его качества "проявлялись как в мелких, так и в самых серьезных делах".

Олег Трояновский Вести

Лавров о советском постпреде в ООН Трояновском: Однажды в здании ООН он был облит красной краской. Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала "мемом" в кругах ООН: "Better red than dead" - "Лучше быть красным, чем мертвым" pic.twitter.com/NQHO1d0Epl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 24, 2019

Как писал OBOZREVATEL, 14 ноября третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Решение было принято, несмотря на прямые угрозы россиян.

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