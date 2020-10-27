Лавров самоизолировался из-за коронавируса

Юрий Сергиенко Новости России 17:23, 27.10.2020 Обновлено: 17:33, 27.10.2020

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контактов с зараженными коронавирусом.

В связи с этим запланированные визиты и встречи главы ведомства перенесены, сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД.

"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции", – уточнили в министерстве.

Также в МИД добавили, что чувствует себя Лавров хорошо.

По данным на 27 октября, в России зафиксировано 1 547 774 случая коронавируса. Из них выздоровели 1 158 940 пациентов и 26 589 скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом в России.
worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у российской певицы Земфиры. 44-летняя исполнительница самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на COVID-19.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

В Египте акула напала на семью украинцев, ребенок лишился руки

Польша решила массово заманивать украинцев: чем привлекают заробитчан и почему такой спрос

Кабмин забрал у онкобольных 62 млн и отдал их на дороги. Документ

Стало известно о тайном поручении Ермака по поставкам оружия в Азербайджан

На Луганщине лидирует сепаратист Струк: появились данные по трем городам