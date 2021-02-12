В России заговорили о разрыве отношений с Евросоюзом, но потом передумали

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, Россия готова разорвать отношения с Европейским Союзом в случае накладывания новых санкций. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что слова министра исказили.

Свое заявление министр иностранных дел России сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Отвечая на вопрос о возможном разрыве отношений с ЕС, российский дипломат ответил: "Исходим из того, что мы готовы".

Также Лавров сравнил разрыв отношений с европейскими странами с войной.

"В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали неоднократно), что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", – говорил он.

МИД РФ подтвердил слова главы ведомства Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом: "Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС".

Однако позже Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС в случае новых санкций был искажен. По его мнению, "большая ошибка" заключалась в том, что слова министра подавались без контекста.

"Смысл то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда – да, мы будем готовы", – говорил Песков.

Также он добавил, что Москва не исключает разрыва отношений с ЕС.

"Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам", – резюмировал Песков.

Добавим, что в Евросоюзе приняли к сведению заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС.

Напомним, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил Европарламенту, что может инициировать новые санкции против России.

Добавим, что в последние несколько недель новые санкции против России обсуждаются в связи:

арестом оппозиционного политика Алексея Навального (до этого его попытались отравить);

разгоном мирных митингующих, которые выходили на улицы с требованием расследовать возможную коррупцию президента РФ Владимира Путина после фильма о якобы его дворце.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления западных политиков по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального попыткой отвлечь внимание от "глубочайшего кризиса" в своих странах.