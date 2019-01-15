МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Георгий Кунадзе
Георгий Кунадзе
Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, бывший замминистра иностранных дел России Все статьи автора

Лавров приготовил ловушку для японцев

1.1т

Часто спрашивают, почему проблема принадлежности островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп оказалась в центре внимания именно сейчас? Ответ, по-моему, очевиден: Япония – единственная страна "семерки", с которой Россия может вести полноценный диалог, не касаясь вопросов, сделавших ее изгоем в цивилизованном мире.

Японцы, в сущности, мало озабочены политикой России в отношении Украины, Сирии, Европы и даже США. В рамках солидарности с союзниками они реагируют на эту политику по минимуму. Собственные проблемы для японцев все же важнее. А растущая изоляция России позволяет им надеяться на чуть большие уступки с ее стороны именно по этим проблемам.

Со своей стороны, Россия руководствуется похожей логикой. Достаточно сказать, что на следующей неделе президент России встретится с премьер-министром Японии уже в 25-раз за последние пять лет.

Лавров приготовил ловушку для японцев

Сергей Лавров

Другой вопрос, приведет ли столь тесное общение к прорыву в решении проблемы Южных Курил. На этот счет у меня всегда были большие сомнения. Сегодня, по горячим следам переговоров министров иностранных дел России и Японии, они лишь усилились. Ключ к пониманию ситуации в заявлении министра иностранных дел России, которое я приведу полностью:

"Готовность работать на основе декларации 1956 года (предполагающей передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора – Г.К.), означает прежде всего непреложность самого первого шага — признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды".

Новости
Курилы изъяты у Японии несправедливо

С точки зрения дипломатического мастерства это заявление можно оценить куда выше, чем с точки зрения морали. В самом деле, попробуйте не признать итоги Второй мировой войны и прослывете реваншистами, с которыми не о чем разговаривать. Но расставленная в заявлении главного российского дипломата ловушка состоит в том, что, признав итоги Второй мировой войны в предложенной Россией редакции, Япония фактически откажется от своей выстраданной правовой позиции, согласно которой острова, на которые она претендует, принадлежат ей по праву.

Из равноправной стороны переговоров Япония мгновенно превратится в просителя, вынужденного ждать от России хоть каких-то уступок из милости и готового заплатить за них максимально высокую цену. Не думаю, что японцы в эту ловушку попадут. Они будут искать адекватный ответ. И скорее всего его найдут. Обрадует ли он Россию, неизвестно.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Георгий КунадзеГеоргий Кунадзе
Темы
Российская военная угрозароссийская пропаганда
Персоны
Сергей ЛавровВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Георгия Кунадзе
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Тв грузин сначала попытайся найти общий язык с соседями, а потом будешь пытаться кого то учить))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги