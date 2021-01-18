Лавров ответил на заявления Запада о Навальном и назвал немцев 'хамами'

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления западных политиков по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального попыткой отвлечь внимание от "глубочайшего кризиса" в своих странах.

А поведение Германии относительно его страны – "хамским". Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам деятельности российского МИД в 2020 году, передает ТАСС.

"Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", – заявил Лавров.

По его словам, Германия в ситуации вокруг Навального якобы вообще "ведет себя с Россией по-хамски".

"Говорить с Москвой в таком тоне нельзя", – цитируют его слова РИА Новости.

Также Лавров считает, что Запад "струсил" перед РФ, отказавшись передать россиянам результаты анализов Алексея Навального по отравлению.

"Струсили, наверное, но не надо из РФ делать лиц с недостаточным умственным развитием", – подытожил он.

Напомним, что украинские и западные политики й правозащитники отреагировали на задержание в РФ оппозиционного российского политика Алексея Навального, обнародовав свои обращения по этому поводу.

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