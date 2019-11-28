"Не подходи ко мне, я обиделась …", — пела некогда Лолита.

Это про путинского министра иностранных дел Лаврова.

Он отметил, что Россию ставят в положение страны "обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду".

"Во всем и повсюду" — для красного словца. А на деле и не "во всем", и не "повсюду". И дела имеют, и трубопроводы строят, и детей российского начальства в своих странах привечают, и на конференции зовут. Да много чего.

Сергей Лавров Мир 24

Дальше Лавров добавил:

"Какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначений — везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам".

Странные обиды.

Лавров и его руководитель Путин сами поставили нашу страну в положение, когда России не имеет репутации, все больше представляясь ордой.

Не западные страны напали на соседнее государство, нарушив свои договоры. Это сделали власти России. Не западные странны аннексировали у соседней страны территорию. Это сделали власти России. Не западные страны лезли своими хакерами в национальные выборы. Это сделали власти России. То же самое касается вмешательства в дела Европы. Не западные страны послали агентов в Россию убивать "врагов". Это сделали власти России – в Англии, Болгарии, Германии.

Ответные санкции западных стран в ответ на действия властей России понятны. В мире бывает по-разному, он не в лучшем состоянии, но многое из того, что натворили власти России, последние годы в мире не делают. Во всяком случае, есть понятия "хорошо" и "плохо", а политика властей России принципиально аморальна. Вызывающе аморальна. Кто сильнее, тот и прав. Но раз так, то не стоните, когда с вами поступают так же, как вы поступаете со слабыми.

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