Противно, но вполне ожидаемо: оказывается, "ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать с территории Украины, откуда уже переброшено около 200 экстремистов, которые активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии". И, оказывается, "на Украине существуют лагеря по подготовке таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. И, оказывается, они "пытаются спровоцировать правоохранителей".

Это вещает российский министр иностранных дел Лавров — обещающий "категорически пресекать подобного рода попытки".

Во-первых, он тут вообще при чем?

Он министр иностранных дел России — или министр внутренних дел Беларуси? Его-то кто уполномочил оценивать то, что происходит в Украине и Беларуси, а тем более что-то "пресекать"?

Во-вторых, очень уж затасканный прием. Старая, старая лживая песня: как протест — так обязательно внешние причины. В Хабаровске путинский клоун объясняет протесты против себя действиями "заезжих оппозиционеров", а путинскому министру за протестами в Беларуси мерещатся экстремисты с Украины", да еще и "подготовленные в лагерях". Кстати, лучше бы на себя оборотиться: экстремистов для "провоцирования радикальных действий" действительно засылали, но не с Украины в Беларусь, а на Украину из России — в 2014 году, где они прикидываясь "доведенными до отчаяния шахтерами", захватывали административные здания и отделы полиции.

А в-третьих, в Беларуси — абсолютно мирный протест.

И не мифические "экстремисты с Украины", которые мерещатся Лаврову в его болезненно воспаленном воображении, там "провоцируют правоохранителей", а так называемые "правоохранители", охраняя не право, а власть поехавшего крышей диктатора, избивают, пытают и насилуют мирных граждан, требующих ухода Лукашенко, освобождения политзаключенных и честных выборов.

Но насилие в отношении мирных граждан Беларуси российского министра ничуть не тревожит.

Он привычно смотрит на это широко закрытыми глазами.

Такое зрение — как и такое воображение, — у министров лечится только радикально: увольнением.

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