Лавров – о санкциях за Навального: все понятно, мы обедать. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
6,2 т.
Лавров отреагировал на анонс санкций от Дании

Министр иностранных дел Дании заявил, что страна присоединится к санкциям из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров спросил у журналистов, все ли им понятно, а затем сразу объявил, что они отправляются на обед.

Видео реакции российского министра обнародовало издание KP.RU (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Сергей Лавров и Йеппе Кофод на брифинге для журналистов

Как только глава МИД Дании Йеппе Кофод закончил выступление на брифинге словами "Мы, само собой, присоединимся к санкциям против этих людей", Лавров спросил: "Услышали? Все понятно?".

Журналисты ответили, что им все понятно. После этого глава МИД РФ сказал: "Мы пойдем обедать".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Франция и Германия внесли в санкционной список, который передадут на рассмотрение партнерам по ЕС в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, девять российских официальных лиц.

В частности, под ограничительные меры попадут люди из администрации президента России Владимира Путина.

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