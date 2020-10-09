Лавров – о санкциях за Навального: все понятно, мы обедать. Видео

Министр иностранных дел Дании заявил, что страна присоединится к санкциям из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров спросил у журналистов, все ли им понятно, а затем сразу объявил, что они отправляются на обед.

Видео реакции российского министра обнародовало издание KP.RU (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Как только глава МИД Дании Йеппе Кофод закончил выступление на брифинге словами "Мы, само собой, присоединимся к санкциям против этих людей", Лавров спросил: "Услышали? Все понятно?".

Журналисты ответили, что им все понятно. После этого глава МИД РФ сказал: "Мы пойдем обедать".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Франция и Германия внесли в санкционной список, который передадут на рассмотрение партнерам по ЕС в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, девять российских официальных лиц.

В частности, под ограничительные меры попадут люди из администрации президента России Владимира Путина.