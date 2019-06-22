"Лапой по морде": пропагандистка Кремля по-хамски оправдала Путина

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян оправдала политку президента РФ Владимира Путина касательно Грузии.

Симоньян высказалась, что ее поражает удивление реакцией России на "бардак в Грузии". Об этом она написала на своей странице в Twitter, посвятив данной теме целых три твита:

— Что будет делать мирный медведь, если его тыкать палкой в бочину? Шлепнет лапой по морде, мало беспокоясь о вашем модном европейском макияже. Вот и не надо тыкать палкой. И вообще тыкать. Надо на 'вы' и вежливо. Как мы любим.

Маргарита Симоньян rufilmtv.club

— Это реакция на вполне официальные высказывания грузинской президентши, которая позволила себе натурально хамить. Как в России инстинктивно реагируют на хамство всех, здесь родившимся, знакомо с детства. Правильно — в тыкву.

— Удивляет удивление реакцией России на бардак в Грузии. Во-первых, это реакция не "на грузинские протесты". Плевали все на грузинские протесты с высокой башни угловой, где воздух свеж и где порой — далее по тексту".

Что будет делать мирный медведь, если его тыкать палкой в бочину? Шлепнет лапой по морде, мало беспокоясь о вашем модном европейском макияже.



Вот и не надо тыкать палкой. И вообще тыкать. Надо на 'вы' и вежливо. Как мы любим. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 22 июня 2019 г.

Это реакция на вполне официальные высказывания грузинской президентши, которая позволила себе натурально хамить.



Как в России инстинктивно реагируют на хамство всем, здесь родившимся, знакомо с детства. Правильно - в тыкву. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 22 июня 2019 г.

Удивляет удивление реакцией России на бардак в Грузии.



Во-первых, это реакция не 'на грузинские протесты'. Плевали все на грузинские протесты с высокой башни угловой, где воздух свеж и где порой - далее по тексту. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 22 июня 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения в страну российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

В ходе протестов оппозиция штурмовала парламент, и участники митинга ворвались в здание.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.

Позже Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам не продавать путевки в страну.

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