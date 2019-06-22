"Лапой по морде": пропагандистка Кремля по-хамски оправдала Путина

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян оправдала политку президента РФ Владимира Путина касательно Грузии.
Симоньян высказалась, что ее поражает удивление реакцией России на "бардак в Грузии". Об этом она написала на своей странице в Twitter, посвятив данной теме целых три твита:
— Что будет делать мирный медведь, если его тыкать палкой в бочину? Шлепнет лапой по морде, мало беспокоясь о вашем модном европейском макияже. Вот и не надо тыкать палкой. И вообще тыкать. Надо на 'вы' и вежливо. Как мы любим.
Маргарита Симоньян
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— Это реакция на вполне официальные высказывания грузинской президентши, которая позволила себе натурально хамить. Как в России инстинктивно реагируют на хамство всех, здесь родившимся, знакомо с детства. Правильно — в тыкву.
— Удивляет удивление реакцией России на бардак в Грузии. Во-первых, это реакция не "на грузинские протесты". Плевали все на грузинские протесты с высокой башни угловой, где воздух свеж и где порой — далее по тексту".
Что будет делать мирный медведь, если его тыкать палкой в бочину? Шлепнет лапой по морде, мало беспокоясь о вашем модном европейском макияже.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 22 июня 2019 г.
Вот и не надо тыкать палкой. И вообще тыкать. Надо на 'вы' и вежливо. Как мы любим.
Это реакция на вполне официальные высказывания грузинской президентши, которая позволила себе натурально хамить.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 22 июня 2019 г.
Как в России инстинктивно реагируют на хамство всем, здесь родившимся, знакомо с детства. Правильно - в тыкву.
Удивляет удивление реакцией России на бардак в Грузии.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 22 июня 2019 г.
Во-первых, это реакция не 'на грузинские протесты'. Плевали все на грузинские протесты с высокой башни угловой, где воздух свеж и где порой - далее по тексту.
Как писал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.
Скандал возник из-за приглашения в страну российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.
В ходе протестов оппозиция штурмовала парламент, и участники митинга ворвались в здание.
По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.
Позже Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам не продавать путевки в страну.
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