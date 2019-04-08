Кусались и бились головой о камни: выяснилась страшная правда о гибели второй "группы Дятлова"

Шестеро туристов, которые в 1993 году погибли вблизи хребта Хамар-Дабан, и которых называют второй "группой Дятлова", могли пострадать из-за паров серной кислоты.

Такое мнение высказал заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов. По его мнению, эту теорию подтверждают и слова единственной выжившей – Валентины Уточенко, пишет "Рамблер".

Медик подозревает, что эти испарения могло принести из Китая — даже сейчас в этой стране пренебрегают правилами безопасности при промышленном производстве, а в начале 90-х годов прошлого века это было еще более распространено.

Вторая "группа Дятлова"

Так, выжившая девушка рассказывала странные и жуткие подробности о гибели группы. По ее словам, их накрыл "липкий туман".

"Внезапно у людей появились удушье, затруднённое дыхание, потом они стали вести себя неадекватно — например, Вика Колесова укусила Валентину, Татьяна Филиппенко начала биться головой о камни, Денис Швачкин прятался за камнями, другие просто упали, включая инструктора. Валентина в ужасе убежала, но на следующее утро поднялась к месту происшествия, где обнаружила шесть бездыханных тел", – рассказал Тарасов.

По его мнению, это и были выпары серной кислоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились новые версии гибели группы Дятлова на злополучном перевале на Урале 60 лет назад.

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