Мы не раз писали о том, что нельзя доверять ни единому слову россиян и ни одному россиянину. Это страна и население с двойным дном. Если они делают глаза домиком и что-то такое жалобное или доброе рассказывают, то это лишь для того, чтобы усыпить бдительность лоха, а потом – либо обчистить его карманы, либо прирезать, а если повезет – сделать и то, и другое одновременно.

Любое, самое безобидное на вид действие и самые сладкие речи надо воспринимать лишь как прикрытие их истинных намерений и беда тому, кто расслабится или повернется к ним спиной. Там такой менталитет, что не воспользоваться оплошностью ближнего – непростительный, смертный грех. Посему, когда кто-то намеренно так подставляется, это – его дело, но если кто-то усиленно предлагает это сделать еще кому-то, значит это – подлый провокатор.

Но фокус в том, что так они относятся и друг к другу. Просто все зависит от иерархии, цвета штанов. Те, кто приподнялись выше первого уровня, уже могут гнобить нижних как хотят. Поднялся еще выше – можешь гнобить уже два уровня ниже. В общем, это упрощенный вариант "Скотного двора", сведенный до исконно-духовного принципа: "надури ближнего, обо*ри нижнего, ибо ближний приблизится и надурит тебя или возвысится и обо*рет тебя".

Так, приходилось наблюдать за тем, как в РФ сами себе придумывали оправдания тому, что их страна стремительно обретала все признаки полицейского государства, но многочисленные обсуждения были переполнены мнениями о том, что все эти меры оправдываются борьбой с терроризмом.

Новости К какой революции и зачем готовят Россию

Юмор ситуации в том, что РФ и есть средоточие и натуральный источник терроризма не только у себя дома, но и по всему миру. О чем можно говорить, если их президент стал таковым, благодаря взметнувшемуся рейтингу на фоне им же самим устроенных кровавых терактов со взрывами домов. Бывший конторский слишком близко подобрался к тому, чтобы прямо уличить Путина в этих преступлениях и был отравлен полонием.

Ну а сейчас все террористы, от ИГИЛ до Талибана, так или иначе, связаны с Москвой, а многие туда ездят в командировки, даже не скрывая этого. Ливийские, палестинские, йеменские и прочие террористы прямо или через посредников сидят на подсосе у Москвы.

Именно поэтому превращение страны в полицейскую казарму или КПЗ в принципе не может иметь подобного оправдания. Борьба с терроризмом должна начинаться с эксцесса Чаушеску, в отношении Путина. Только после этого все получит шанс на выздоровление.

Тем не менее, разрозненные меры, применявшиеся в этом направлении, все же не имели связующего звена, которое замкнет всю эту красоту, подобно ключам, замыкающим арестантскую камеру. И вот похоже на то, что ключи таки щелкнули. Далее – приведем цитаты из российской прессы, уже без комментариев, а каждый пускай сделает собственные выводы.

"Российские власти планируют радикально расширить и упростить доступ силовых структур к персональным данным граждан, включая банковские счета, маршруты перемещения и интернет-активность.

Такую стратегию развития цифровой экономики (до 2024 года – ред.) в интересах граждан, бизнеса и государства представил на заседании рабочей группы Госсовета новый министр связи Максут Шадаев…

К этому сроку все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность, смогут получить доступ к данным о населении в режиме онлайн. База будет включать не только государственные данные, которые правительство планирует собрать в единый реестр населения. Это паспорт ИНН, сведения об ИП; данные регистрации в

Пенсионном фонде и фонде ОМС; сведения из служб занятости, а также об образовании и квалификации; полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов. В режиме онлайн, согласно стратегии, силовики будут видеть также данные банков. Сейчас, чтобы получить информацию о движении средств и остаткам по счетам физлица требуется решение суда.

Кроме того, в интернет-базу попадут данные операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Последние могут включать не только информацию о телефонных переговорах и интернет активности, но также о перемещении людей, если к базе будут подключены, например, сервисы такси".

Просто поясним, в чем тут фокус. На этот момент, правоохранительные органы имеют право получать доступ к этим данным по решению суда, а раз так, то результаты этого доступа документируются соответствующим образом. По новому же положению, никакого и ни чьего разрешения уже не потребуется и любой опер, со своего компьютера, может произвольно получать данные об остатках и движения средств по любым счетам, и всего того, что есть у мобильных операторов и интернет провайдеров, которые хранят кэши информации.

Вот теперь принцип курятника получит второе дыхание и россиянам уже сейчас и даже тем, у кого нет автомобилей, пора покупать автомобильные ремни безопасности, чтобы на всякий случай пристегнуться. В любом случае – будет весело.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.