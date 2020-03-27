Количество инфицированных коронавирусом в Украине может достигать 4-5 тысяч, что в несколько раз больше, чем показывает официальная статистика.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист и бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. По его словам, обнаружить все случаи невозможно, иначе вирус уже давно бы локализировли.

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"По одной из моделей прогнозирования по коронавирусу, можно рассчитывать, что на одного умершего у нас может быть до 100-150 больных. Другая модель говорит, что на одного умершего может быть до 800 инфицированных. В этих пределах вероятно и колеблются цифры, и если мы говорим, что в Украине 5 официальных и 6 неофициальных смертей, то соответственно количество инфицированных может достигать 4-5 тысяч. Нет ни одной инфекционной болезни в мире, где можно говорить, что выявлены все 100%. Если бы мы могли это делать, болезнь бы локализовали", – отметил он.

Коронавирус в Украине

По его словам, ни одна страна мира, не показывает 100-процентные данные инфицированных на коронавирус. Пропуски есть, и это подтверждают данные из Китая и Италии.

"Могу привести пример по кори, когда у нас было по 20 тысяч случаев. Но это было 60% выявленных, еще 40% мы могли не обнаружить. Коронавирус – молодой вирус, поэтому давать более точные прогнозы по количеству инфицированных украинцев я бы не решился. Все случаи у нас действительно не обнаружены, но так же их не обнаруживают ни США, ни в Италии, ни в Китае. Такая практика", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора Института биохимии Сергея Комисаренко, количество больных коронавирусом в Украине, вероятно, в восемь раз-десять раз выше официальной статистики Минздрава.

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