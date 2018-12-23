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''Курилы наши!'' Россияне взбунтовались из-за ''агрессии'' Японии

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На Сахалине прошла акция против передачи Японии части Курильских островов.

Об этом сообщил пользователь Twitter под ником "Свинособаковод", отметив, что "шоу было "против агрессии Японии", а не проср*вшего все сцаря, поэтому "отважным сахалинцам" даже разрешили не становиться на колени".

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На опубликованных фото видно, что люди стоят с плакатами "Хр*н вам, а не острова. Нас рать. Курилы наши", "Мечтала в 55 лет встретить пенсию на Курилах", "Родина не продается", "Курильская гряда с Россией навсегда" и прочее.

''Курилы наши!'' Россияне взбунтовались из-за ''агрессии'' Японии
''Курилы наши!'' Россияне взбунтовались из-за ''агрессии'' Японии

Еще один пользователь соцсети под псевдонимом Vitauskas язвительно отреагировал на протест россиян: "Курилы Японии, конечно, ни в коем случае нельзя отдавать. Вдруг эти проклятые япошки поднимут МРОТ до $1250, всего за несколько лет построят там цивилизацию, проложат между островами монорельс".

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"Тогда ведь даже самые отпетые ватники начнут что-то подозревать", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с Россией и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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