Курилы будут наши: в России "проговорились" об исходе голосования за поправки в Конституцию

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что Россия имеет полное право на геологоразведку на Курильских островах, а после референдума по конституционным поправкам этот вопрос и вовсе будет закрыт.

Губернатор отметил, что острова являются частью российской территории, передает "Федеральное агентство новостей".

По словам Лимаренко, голосование в поддержку поправок в конституцию позволит окончательно закрыть территориальный вопрос и претензии Японии "будут лишены смысла".

"Уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать: наш Сахалин, наши Курилы, наша страна, наше будущее", – отметил с уверенностью чиновник, несмотря на то, что голосование за конституционные поправки еще не завершено.

Накануне Япония направила России представление из-за геолого-разведывательных работ в Охотском море, в частности в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны.