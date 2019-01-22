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''Путин торгуется'': российский политик раскрыл суть переговоров по Курилам

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Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Япония помогла ему ослабить западные санкции. Ради этого он готов пожертвовать двумя из четырех подконтрольных РФ Курильских островов.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Илья Пономарев. По его словам, Кремлю будет очень непросто добиться дружбы с Токио.

Политик отметил, что мнение простых россиян в вопросе передачи островов не будет иметь большого значения. По его словам, российское телевидение "объяснит людям, что речь идет про две скалы, которые не имеют принципиального значения и на которых никто не живет".

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"Эти два острова имеют значения только потоками миграции рыбы. Эта скала – как у Украины был спорный с Румынией остров Змеиный, который имел значение только для территориальных вод, чтобы потом добывать там нефть и газ. Для России это то же самое. Никто там не живет, военного значения нет, но земля лишней не бывает. Я думаю, что исторически вопрос будет решен компромиссом – из четырех островов два маленьких отдадут Японии, а два больших останутся за Россией", – считает Пономарев.

"Вопрос в том, что Путин хочет что-то выторговать за это, он хочет иметь Японию союзником против западных санкций", – подчеркнул он.

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Российский оппозиционер считает, что Япония не станет признавать аннексированный Крым российским, чтобы не обострять собственные территориальные споры с Китаем. Но прорвать санкционную блокаду японцы вполне могут.

"Думаю, что вокруг этого ведется торговля. Но тут все накладывается на чисто японский национальный характер. Самураи – люди негибкие. Добиться от Абэ слов "компромисс" или "размен", сложно. Абэ скажет – вы сначала отдайте острова, а потом будем говорить", – отметил Пономарев.

''Путин торгуется'': российский политик раскрыл суть переговоров по Курилам

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Илья ПономаревВладимир ПутинСиндзо Абэ
Место
Япония
Тег
Новости России
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Козак Игорь
Козак Игорь
Хто ПОЛИТИК? ПОНАМОРЁВ?! , Обозреватель, ну вы... это.. от реальности то так далеко не уходите.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Понамарев уже переплюнул Гордона, в осведомленности о чем думает Путин )
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