Куратора "Л/ДНР" забрали в Кремль: что известно

Новым исполняющим обязанности главой управления президента РФ по приграничному сотрудничеству станет Алексей Филатов, который курирует в Кремле работу с террористами "Л/ДНР".

Об этом сообщает "РБК", отмечая, что Олег Говорун, занимавший должность куратора по Украине, покидает свой пост.

"Он уходит по семейным обстоятельствам. Его место займет один из сотрудников управления", – говорится в сообщении.

Олег Говорун Ruspekh.ru

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Ранее Филатов занимал в управлении пост главного советника, курировал отношения России с Южной Осетией.

"В 2018 году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором "ДНР" и "ЛНР". До Филатова работу с Донбассом в Кремле курировал заместитель Говоруна Максим Поляков. Другим заместителем Говоруна является Денис Травин (курирует экономические вопросы взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией). Начальник департамента Владимир Владимиров занимается политическими вопросами в тех же республиках", – отмечено в информации.

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