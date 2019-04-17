Куратор "Л/ДНР" получил видную должность в Кремле: что известно

Президент России Владимир Путин уволил с должности руководителя Управления по приграничному сотрудничеству (в том числе, по вопросам Украины) Олега Говоруна и назначил на его место куратора "Л/ДНР" Алексея Филатова.

Об этом сказано в соответствующем указе лидера РФ от 17 апреля, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ранее появилась информация о том, что Говорун вынужден был уйти из-за семейных обстоятельств.

Путин уволил Говоруна ТВ Центр

Орган, которой возглавлял Говорун с 2013 года, занимался темой Украины, Южной Осетии и Абхазии. Изначально он назывался Управлением президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, однако в 2018 году указом президента был преобразован в Управление по приграничному сотрудничеству.

Олег Говорун Фото Дмитрий Астахов/РИА Новости

Алексей Филатов несколько лет занимал в Управлении пост главного советника, курировал отношения России с Южной Осетией.

В 2018 году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором "ДНР и ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России выразили мнение, что Путин остался недоволен работой пропагандистов на выборах президента Украины, потому уволил Говоруна.

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