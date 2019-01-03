''Культурные уродцы!'' Скандал в РПЦ из-за легендарного фильма разгорелся с новой силой

В России до сих пор не утихает скандал в Русской православной церкви из-за культового фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С Легким паром".

В бурный спор после нашумевшего заявления Рязанского митрополита Марка вмешались также официальный представитель РПЦ Владимир Легойда и скандально известный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.

Однако если Легойда вступился за легендарную картину, которая стала символом Нового года для многих поколений, то Чаплин предложил пойти на радикальные меры и вовсе запретить Новый год. Свои позиции они изложили на личных Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Так, официальный представитель РПЦ назвал разгромную критику фильма Марком его личным мнением и не согласился с тем, что "Ирония судьбы" пропагандирует аморальный образ жизни.

"Ирония судьбы, или С легким паром" МК

"Фильм "Ирония судьбы" — прекрасная и добрая новогодняя сказка. О любви и дружбе. Любимая миллионами телезрителей. Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться. Все зависит от настроения, вкуса и художественных предпочтений", — написал он.

Такая оценка ситуации возмутила одиозного Чаплина, и он также опубликовал разгромный пост, в котором вообще осудил всех людей, которые празднуют Новый год и любят его различные символы, включая культовые фильмы.

"Господин Легойда решил защитить "культовый" рязановский фильм. Только вот церковь думает так, как владыка Марк, а не так, как Владимир Романович. Именно церковь, а не полуверующие "захожане", которые до сих пор не освободились от привязанности к ложным культам. И даже если их "десятки миллионов", надо призвать их измениться, а не подлаживаться к их чудовищной ментальности. Надо вежливо напомнить им, что человек, включающий "мейнстримные" телеканалы в ночь с 18 на 19 декабря, — духовный и культурный уродец", — оскорбительно отметил скандальный протоиерей РПЦ.

Более того, он выразил уверенность в том, что новогодняя поп-культура якобы родилась как противовес Рождеству и христианству. По мнению Чаплина, все, что она проповедует, — богопротивно.

Всеволод Чаплин Lenta.ru

"Развлекательность, блуд, пустое времяпровождение, культ "звезд" попсы — все это христианству противоположно. А особенно противоположна антидуховная "душевность". Как раз она-то и вреднее всего, потому что подменяет Бога любовью к "родным и близким" страстям. Упомянутый фильм — как раз из этой серии", — продолжил возмущаться Чалпин.

По его словам, он и другие молодые христиане еще в начале 80-х годов отказались смотреть телевизор в канун Нового года, поскольку считали этот день "ложным праздничком". Чаплин выразил надежду на то, что настоящие христиане делают так и сейчас.

"И пусть нас не "десятки миллионов" — мы имеем право сказать тем, кто неправ, что они неправы. Когда настоящие верующие люди придут к власти, этот "праздничек" будет отменен", — угрожающе завершил свой опус он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

митрополит Рязанский Марк выступил с критикой традиционного новогоднего советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром", заявив, что он навязывает ложные ценности, которые противоречат христианскому образу жизни.

Исполнитель главной роли в картине Андрей Мягков назвал Рязанского митрополита Марка "недалеким умом" после его скандального высказывания.

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