В Самаре (Российская Федерация) установили инсталляцию в виде больших светящихся букв "Крым наш".

На новый объект обратил внимание блогер "Крымский бандеровец" и опубликовал соответствующее фото в Twitter.

"У кого-то кукушка совсем поехала", "Стыдно", "Днище", "Только идиоты могут радоваться тому, что на них повесили лишнюю обузу, которую содержат за счет россиян", "Ого, как пенсии светятся в темноте", — отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист отметил, что Российская Федерация затевала пять лет назад войну не против Украины, аннексировав Крым, а против всей Европы.

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