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"Кукушка поехала!" В России раскритиковали "Крым наш"

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В Самаре (Российская Федерация) установили инсталляцию в виде больших светящихся букв "Крым наш".

На новый объект обратил внимание блогер "Крымский бандеровец" и опубликовал соответствующее фото в Twitter.

"У кого-то кукушка совсем поехала", "Стыдно", "Днище", "Только идиоты могут радоваться тому, что на них повесили лишнюю обузу, которую содержат за счет россиян", "Ого, как пенсии светятся в темноте", — отреагировали пользователи.

"Кукушка поехала!" В России раскритиковали "Крым наш"
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"Кукушка поехала!" В России раскритиковали "Крым наш"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист отметил, что Российская Федерация затевала пять лет назад войну не против Украины, аннексировав Крым, а против всей Европы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
РоссияСамара
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин отправился в Крым отмечать 5-летие его захвата. Интересно, он поехал посмотреть на то, что там появилось или на то, что осталось?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Крыму отметили 5-летний юбилей, как денег нет.
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