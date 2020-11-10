Две новости из Московии заслуживают внимание: внесенный 31 октября в Госдуму законопроект о предоставлении бывшим президентам РФ пожизненного места в Сенате и якобы болезнь Паркинсона у Путина. Это взаимосвязанные новости.

Кремлёвские старцы продолжают работать над проблемой: как, когда и куда деть Путина. Текущим отчётом об их трудах стала информация, внесенная 5 ноября в информационное пространство профессором Соловьём о том, что у Путина якобы нашли болезнь Паркинсона. Профессор-политолог Соловей целый год обещал поведать в раскладе с "обстоятельствами непреодолимой силы", чем болен Путин. Наконец, его источники в Кремле сошлись пока на болезни Паркинсона, а предыдущие намёки профессора на рак, который Путин якобы лечил в Израиле, ни подтвердили, ни опровергли. Рак они оставили, похоже, в резерве, на тот случай, если всё надо будет резко ускорить. Впрочем, ковид даёт им возможность схоронить Путина оперативно, за два-три дня, но это будет ударом по имиджу российской вакцины и медицины, самых лучших в мире. Поэтому Путин от ковид-19 может умереть только в том случае, если будет поставлена задача наглядно и убедительно показать россиянам до какого плачевного состояния он довёл всё в их государстве и медицину, в частности.

На болезни Паркинсона "лечащие старцы" сошлись потому, что это политически очень удобная болезнь. Протекает она медленно, может тянуться годами и десятилетиями, в чём её главное достоинство. Болезнь ведёт к разрушению сначала нервной системы. Поскольку из неё и через неё постепенно перестают поступать сигналы от мозга к мышцам, то руки и ноги отказываются слушаться и начинают жить самостоятельной жизнью. В итоге больного ждёт полный паралич, если не повезёт умереть раньше от чего-нибудь другого.

Болезнь Паркинсона удобна "старцам" и тем, что позволяет им списать войну с Украиной и другие преступления Путина на расстройство у него психики, которое началось в момент оккупации Крыма, а затем развивалось постепенно и незаметно. Пенсионную реформу и продовольственные санкции, а также все аресты и назначения, тоже можно будет списать на психическую болезнь Путина.

"Старцы" подводят к схеме: государство Российское в целом хорошее само по себе, но портила его автократическая система управления с психическим больным во главе её. Ничего не поделаешь, многонациональный российский народ по своей ментальности самодержец, монархист и фанат единоначалия. Без царя не может. Никакие семибоярщины Шуйского, ни семибанкирщины Ельцина ему не милы. Ему царя или Сталина подавай. Иначе ему не любо, а другого народа у нас нет.

Но ментальность – дело наживное и изменчивое во времени, даже российская, несмотря на всю её косность и консерватизм. Поэтому правительство РФ, которое единственный европеец в России, как писал Пушкин по-французски Чаадаеву, основываясь на доверии к нему народа и прочем приняло судьбоносное решение: перейти от автократии к коллективным методам управления, а больного Путина отправить пожизненно заседать в Сенате. Всё это называется транзит власти или переход от автократии к либеральной демократии. К развитой демократии сразу перейти нельзя, поскольку большая половина народу на России всё ещё сталинисты и монархисты. Но единственный европеец на России продолжит работать и с этой половиной.

"Ватники – наш профиль", может гордо сказать правительство РФ, подражая врачам из психбольницы в фильме "Кавказская пленница". Параллель уместная и тем, что РФ с 2000 г. в плену не только у Путина, но и у Кадырова. Так что и Путина будут лечить процедурами в Сенате, где собирают всех самых буйных со всей России. В Сенате их погружают в разные интеллектуальные упражнения по законотворчеству и этим связывают их бьющую через край энергию по обустройству России. Питание в Сенате достойное, ещё никто не жаловался на недостаток калорий. Уход за сенаторами тоже на высоком уровне.

В исторической ретроспективе вся эта операция с транзитом власти во многом повторяет постановление пленума ЦК КПСС 1964 г. о возврате к коллегиальному руководству партией от волюнтаризма Хрущёва. Если не знать реалий, то можно было бы подумать, что Хрущёв всё испортил, а до него при секретаре Сталине было истинное коллективное руководство. Но есть отличие, Путина отправляют на профилактическое лечение в Сенат, а не как Ельцина в избушку под Екатеринбургом.

Профилактика болезни Паркинсона в Сенате – это, конечно, профиль данного учреждения, но смысл такого шага глубже, – подлечившегося Путина всегда можно вернуть к рулю, если понадобится или захочется. В отличие от Ельцина, который быстро выпал из политикума, как только оказался в уральской избушке, Путин, засев на лечение в Сенате, из политикума не выпадает и почти в любой момент оттуда извлекается. На России пошли по "казахскому пути", где под ушедшего из президентов Назарбаева создали специальный госорган. Теперь казахи могут гордо сказать, что это они принесли свет цивилизации русским, а не наоборот, как любят высокомерно твердить в Москве.

Профессор Соловей о якобы болезни Паркинсона у якобы Путина сообщил Третьему Риму и миру 5 ноября, через два дня после голосования на президентских выборах в США. Тем самым "кремлёвские старцы" дали сигнал: у нас всё готово к транзиту власти и перезагрузке отношений между РФ и США в духе Обамы, который их однажды уже перезагружал, но не удачно и ненадолго. Для убедительности актёр, исполняющий роль Путина, проделал в эфире манипуляции с оранжевой папкой. "Старцы", чтобы все правильно поняли, что у него то ли склероз, то ли ранняя фаза болезни Паркинсона, уполномочили Пескова и российские СМИ эти манипуляции основательно прокомментировать в указанном направлении.

Весь мир постарались аккуратно известить, – у Путина возрастная психосоматическая болезнь. Для пущей уверенности подключили британскую газету "The Sun", которая 6 ноября повторила всё, что говорил профессор Соловей, и ещё сослалась на некие свои эксклюзивные источники в Кремле, помимо него.

Но тут появилась новая вводная: СМИ, аффилированные с Демпартией США, объявили Байдена президентом. В результате 8 ноября профессор Соловей угрюмо произнёс фразу "Транзит власти под угрозой" на традиционном видеомосте у Марка Фейгина, одного из бывших адвокатов Надежды Савченко, живущего в Ирландии, и с Андреем Пионтковским, давно живущим в США. После неё профессор всё время понуро молчал, пока Пионтковский упивался своими рассуждениями, каким гадом был агент Кремля этот Трамп и теперь Байден обязательно перезагрузит отношения США с РФ в духе того здравого смысла, который Путин демонстрировал в "нулевые".

Необычная понурость и молчаливость профессора Соловья имеет серьёзную причину: к Белому дому уже выстроилась очередь из правительств Ирана, КНДР и Китая, тоже ждущих от Байдена перезагрузок и отмены санкций. В Пекине ждут и нового торгового соглашения, которое вернёт ему доступ на рынки США. Москва тоже станет в хвост этой очереди, почему и загрустил профессор Соловей. Его карьера как политика и революционера оказывается под угрозой, поскольку Кремль начнёт торговаться с Байденом и тормозить с транзитом Путина в Сенат, благо, болезнь Паркинсона позволяет не спешить. Проект профессора с "Движением перемен", анонсированный им недавно, в такой ситуации торга "замораживается", да и сам он тоже как политик "зависает", до прояснения "старцами" вопроса: "Ху из Байден?".

Россия, пока неофициально, но становится в "хвост" очереди в Белый дом. Официально встанет, когда Кремль будет поздравлять Байдена. В Кремле кое-что знают и опасаются из США неприятных для себя сюрпризов, глядя на протесты в Беларуси и Грузии, а теперь ещё и в Армении. Единственный, кто не станет в данную очередь – это Лукашенко. Ему ещё до выборов повторно позвонил Помпео и сообщил, что президенты в США могут меняться, а отношения к диктаторам и автократам – нет. Во всяком случае, к белорусским.