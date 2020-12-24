В понедельник, 21 декабря, в России грянул "гульфикгейт". Он в очередной раз продемонстрировал окончательную и бесповоротную деградацию государственной системы страны, которой 20 лет управляет один и тот же человек — Владимир Путин. Каждое новое его кадровое назначение хуже предыдущего, деградация и смерть спецслужб — налицо.

Да что там спецслужбы, если даже министр культуры — самый безобидный чиновник в "осином гнезде" — периодически подбрасывает россиянам повод задуматься, а тем ли курсом ведёт президент судно (в этом слове важно не ошибиться с ударением) под название "Российская Федерация".

В частности, на днях главная по культуре в России Ольга Любимова заявила: "Есть Фонд кино, где есть зрительское кино, где есть много романтических комедий, и это тоже правильно, у нас нет плохих жанров. Шекспир писал комедии, Пушкин писал много комедий…" Забавно, но среди работ Александра Сергеевича Пушкина, национального героя России, творчество которого в стране знают все — от школьников до пенсионеров, нет ни одной комедии.

Но будем снисходительны к Ольге Борисовне, которая ещё до назначения на пост не скрывала, что она "ни хрена не культурный человек" (дословно), поскольку "просто не переносит" оперу, балет, классическую музыку, музеи. Её отец — ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, прадед — гениальный актёр Василий Качалов, по слухам, она приходится крестной дочерью Никиты Михалкова. В путинской России всех этих "регалий" достаточно, чтобы занять высокий пост в государственной системе.

Что-то подобное (если не хуже) происходит в российской государственной системе повсюду, включая силовые ведомства. Очередным подтверждением этому стало совместное расследование Bellingcat и The Insider на тему отравления Алексея Навального, которое вышло при информационной поддержке CNN (США), Der Spiegel (Германия) и El País (Франция). Расследование международных экспертов получилось занимательным — советуем прочесть ради интереса статью на сайте Навального или посмотреть видео на его YouTube- канале.

К слову, всего за десять дней видео под названием "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" собрало 20,4 млн просмотров, 1,6 млн лайков, 85 тыс. дизлайков. Для сравнения, 4,5-часовая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря, на YouTube-канале федерального "Первого канала" с горем пополам набрала 735 тыс. просмотров. Сколько лайков собрал Владимир Владимирович, осталось в тайне, так как под этим видео был предусмотрительно отключён счётчик лайков и комментарии. О масштабах народной "любви" можно судить по трансляциям пресс-конференции на других YouTube-каналах. В частности, на YouTube-канале медиа-холдинга РБК видео собрало 330 тыс. просмотров, 3 тыс. лайков и 4,3 тыс. дизлайков.

Так вот, в расследовании чёрным по белому сказано: заказчик отравления — президент России Владимир Путин, исполнители — восемь сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации (перечислены поимённо).

Впрочем, это и так всем в России, кроме "отрядов Путина", было известно. Так что заявление Владимира Путина на пресс-конференции: "Если бы уж хотели (убить Навального — прим. автора), наверное, довели бы до конца", никого не переубедило. Как и то, что, по словам Владимира Владимировича, за отравлением стоит ЦРУ, а сотрудники ФСБ за Навальным ходили, но просто присматривали.

Как иронично отметил российский публицист Илья Вайцман на своей странице в Facebook: "Хотели бы поднять "Курск" — подняли бы. Хотели бы догнать Португалию — догнали бы. Хотели бы войти в пятёрку крупнейших экономик — вошли бы. Хотели бы запустить "Фобос-грунт" — запустили бы. Хотели бы построить базу на Луне — построили бы. Хотели бы обогнать Маска — обогнали бы… Хотели бы отравить — отравили бы (вы сейчас здесь)".

К слову, Владимир Владимирович не изобрёл велосипед, а работал по старой методичке. В частности, после отравления Алексея Навального песню "Хотели бы убить — убили" в унисон пели практически все кремлёвские подпевалы.

"Послушай, ты: если бы хотели, ты бы ещё в первый день сдох!", – сказал советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье Александр Мясников. Но ему, врачу с "говорящей" фамилией, простительно, ведь Александр Леонидович на президентских выборах-2018 был доверенным лицом Путина.

"Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь", – заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Но, 56-летнему Вячеславу Викторовичу, у которого имущество записано на 84-летнюю маму, тоже простительно. Ведь он автор таких строк, как "преимущество России – это не нефть и газ, а Владимир Путин" и "после Путина будет Путин".

"Если бы в России хотели отравить Навального, его бы сбила машина", – сказала главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства "Россия сегодня", информационного агентства "Sputnik" Маргарита Симоньян. К слову, Маргарита Симоновна, как руководитель кремлёвского рупора за границей, отчасти права, ведь инсценированные ДТП были в ходу у КГБшников, а ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР.

Не успел Путин потушить информационный пожар, вызванный публикацией 14 декабря расследования, как вспыхнул новый. 21 декабря на YouTube-канал Навального было загружено новое видео, на его сайт – расшифровка звонка.

Оказалось, что расследователям удалось дозвониться до одного из ФСБшников, некоего Кудрявцева К. Б. Навальный представился ему помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева и потребовал информацию для доклада наверх (о технологии звонка читайте на сайте или смотрите на YouTube-канале). ФСБшник, очевидно, в благоговейном трепете перед начальством, рассказал детали спецоперации, в которой его скромная роль состояла в том, чтобы отчистить одежду Алексея Навального от остатков химоружия.

На вопрос псевдопомощника Патрушева: "Хорошо, а скажите мне, какой предмет одежды… На какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный (где могла быть самая максимальная концентрация — прим. автора) в теории предмет одежды какой?", ФСБшник ответил: "Ну, трусы". На уточняющий вопрос: "В каком месте трусов… Это внутренний шов, наружный шов, прилегающий куда?", он сказал: "Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там обработка была… Это где паховая часть… Ну, гульфик так называемый… Там швы такие есть, вот по швам…"

"Гульфикгейт"…

Это всё, что надо знать о состоянии дел в российских спецслужбах. ФСБ, которое пришло на смену всемогущему КГБ СССР, занимается тем, что обрабатывает "Новичком" трусы оппозиционеров. А потом пытается зачистить остатки яда, чтобы его не обнаружили, случаем, в лабораториях Германии, Франции или Швеции, которым удалось найти следы "Новичка" в организме Навального.

Примечательно, что ещё в сентябре после инцидента с Навальным один из советских разработчиков "Новичка" Владимир Углев предположил, что политика отравили через нижнее белье. "По времени и по динамике, что Навальный встал около шести утра, принял душ, распарил тело, надел заражённые трусы, и уже в самолёте начались серьёзные признаки отравления". Отравляющее вещество было нанесено именно на трусы потому, что это самый интимный предмет, до которого кроме хозяина никто другой дотронуться не сможет. И нет риска поражения посторонних людей. Есть ещё и носки, но под трусами нежная и восприимчивая кожа – не то, что, например, на пятках", – сказал тогда учёный.

К слову, телефонный разговор псевдопощника Патрушева и ФСБшника состоялся рано утром 14 декабря (до публикации расследования), а Владимир Путин узнал о нём вместе с простым народом — 21 декабря. Иначе он не делал бы громких заявлений на пресс-конференции 17 декабря.

И вот тут возникает вопрос, почему директор ФСБ Александр Бортников не доложил о ЧП президенту.

Почти все из восьми ФСБшников, которым звонил Навальный, трубку взяли, почти все её быстро повесили. Кроме одного —Кудрявцева К. Б., военного химика из института криминалистики ФСБ, работавшего до этого в научно-исследовательском центре биологической безопасности Министерства обороны и военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Нет сомнений в том, что все они тут же уведомили начальство об инциденте.

Всё это смахивает на саботаж спецслужб, которые хотят ускорить большой трансфер власти. Не зря ведь накануне ежегодной пресс-конференции различные расследовательские проекты вывалили ворох "грязного белья" президента. Журналисты нашли его внебрачную дочь и любовницу-миллионершу в Питере; оказалось, что ФСБ отравило Навального; стало известно, что друг Путина Сергей Нарышкин — главный разведчик страны — ведёт дела с азербайджанским миллиардером, а директор Росгвардии Виктор Золотов занимается тёмными делишками…

Владимир Путин стал токсичен для российских элит. Его геополитические манёвры превратили РФ в страну-изгоя на мировой арене. Последние годы простые россияне становятся всё беднее, злее, а, значит, опаснее для элит, а российские миллиардеры лишаются активов за границей. Пока Владимир Владимирович президент, ничего этого не изменить, так что, очевидно, "гульфикгейт" неизбежен.

К слову, 23 декабря в авторитетном медицинском журнале The Lancet была опубликована статья под названием "Отравление нервным агентом „Новичок“", которую подписали 14 профессоров медицины. Исходя из неё, не остаётся ни тени сомнений — Навальный был отравлен отравляющим веществом семейства "Новичок" на территории России.

Как будет оправдываться Владимир Путин, узнаем совсем скоро (голь на выдумку хитра). Однако напомним, что в этом же журнале Россия опубликовала итоги испытаний вакцины "Спутник V". Так что не получится сказать, что The Lancet — дешёвая бульварная газета.

Удары по Путину наносят один за другим…

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