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11 февраля • обновлено в 17:18
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Кто такой Виталий Наливкин и что он творит: фото и видео

1.9т
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На просторах сети набирает популярность вымышленный персонаж Виталий Наливкин, в котором объединили характеристики среднестатистического регионального депутата в России.

Сатирические видео с ним публикуются на канале в YouTube "BARAKuda".

Наливкин якобы работает председателем исполкома Уссурийска, - главой несуществующего органа власти.

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В каждом ролике жители населенного пункта встают перед новой проблемой (среди которых дефицит мест в образовательных учреждениях, дома в аварийном состоянии, загрязненные водоемы и другие), а вымышленный политик в итоге успешно ее решает.

Депутат использует для этого весьма эксцентричные методы.

В частности, он избавляет людей от ржавой воды путем перекрытия водоснабжения в целом, чистит озеро бочкой химикатов и бутылкой Domestos, решает проблему теплоснабжения установкой металлических баков для костров на улице, предотвращает эпидемию "коронавируса", самостоятельно меняя предположительно больным диагноз, и т.д.

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Вот пара кадров из роликов:

Кто такой Виталий Наливкин и что он творит: фото и видео
Кто такой Виталий Наливкин и что он творит: фото и видео
Кто такой Виталий Наливкин и что он творит: фото и видео

Во главе проекта стоит Андрей Клочков, который руководит большой командой актеров, сценаристов и технического персонала. Каждое видео обходится в 5-10 тысяч рублей (около 2-4 тысяч гривен по текущему курсу).

Персонажи и обстановка имеют интересные акценты и детали, а юмористические сюжеты привлекают внимание к реальным проблемам России, которые не решаются годами, ввиду чего популярность проекта только растет.

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Сейчас на канал подписаны уже почти 65 тысяч человек, а ролики собирают в среднем по 300-500 тысяч просмотров.

Смотрите самые популярные видео на канале:

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