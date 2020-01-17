Кто такая Владлена Мишустина и почему вокруг ее фото ажиотаж

Владлена Мишустина – это жена нового премьер-министра России Михаила Мишустина.

Вокруг ее фотографии в сети разгорелся настоящий ажиотаж: ее оказалось не так-то просто отыскать.

В конце концов, находкой похвасталась журналистка Анастасия Горшкова. Она на своей странице опубликовала фото, где Владлена Мишустина – справа.

Слева на этом фото сестра Мишустина Наталия Стенина, в центре — мама Мишустиных (предположительно, Луиза Михайловна).

В нижнем ряду — старшие сыновья Михаила Мишустина Александр и Алексей, сейчас уже студенты Баумановки, согласно данным "Открытых медиа".

Это фото было обнаружено на "Одноклассниках" у Натальи Стениной. "Открытые медиа" приводят скриншот:

Скриншот с ВК Михаила Стенина

"Открытые медиа" также опубликовали еще одно интересное фото, где на переднем плане также предположительно Владлена Мишустина, а на заднем плане сидит сам Михаил Мишустин.

Оно обнаружено на странице Вконтакте племянника премьер-министра Михаила Мишустина – Михаила Стенина (сына Натальи Стениной) – этот его аккаунт закрытый.

Журнал Forbes в 2016 году включил Владлену Мишустину в список наиболее состоятельных жен чиновников.

Она была на 9-м месте в списке на основании ее декларации за 2014 год.

За последние 9 лет Владлена Мишустина заработала почти 800 миллионов рублей (около 300 тыс. гривен), как следует из ее налоговых деклараций.

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