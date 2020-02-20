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20 февраля • обновлено в 14:37
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Кто такая Татьяна Бакальчук: что известно о самой богатой женщине России

1.2т
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Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes. Ее состояние было оценено в 1,4 миллиарда долларов.

Капитал Бакальчук за последний год вырос на 400 миллионов долларов. Она обогнала лидера рейтинга – главу девелоперской компании Iteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Кто такая Татьяна Бакальчук и как она заработала свои миллиарды – в материале OBOZREVATEL.

Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук

РБК

Кто такая Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук, россиянка с корейскими корнями, родилась в Подмосковье, в 1975 году. Получила высшее образование преподавателя английского языка, подрабатывала репетитором.

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В 2004 году Бакальчук ушла в декретный отпуск в связи с рождением ребенка. Именно тогда она вместе с мужем Владиславом начала свой частный бизнес. Изначально складом товаров служила собственная квартира Бакальчуков, а продавали супруги одежду из каталогов Otto Group, но их стартап стремительно развивался. Уже в 2005 году был основана торговая марка Wildberries и появилась возможность продажи товаров других производителей.

В 2016 году Татьяна Бакальчук вошла в топ-3 самых богатых женщин России, в 2017 году опустилась ниже тройки рекордсменов, но вернулась уже в 2018-м, заняв второе место. В 2020 году российская версия журнала Forbes поставила Татьяну Бакальчук на первое место, как обладательницу самого крупного финансового состояния в РФ.

Что такое Wildberries

Wildberries – крупнейший интернет-магазин России, который предоставляет доступ к 3,6 миллионам видов товара. По состоянию на 2020 год в компании, которая начиналась с двух человек, работает 15 тысяч сотрудников.

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Топ-7 интересных фактов о Татьяне Бакальчук

  • Создание сайта интернет-магазина Wildberries обошлось Бакальчук в 700 долларов.

  • Поначалу бухгалтерией Wildberries занимался отец Татьяны Бакальчук.

  • Татьяна Бакальчук – интроверт и непубличный человек. Когда информация о ней, как российской миллионерше, появилась в сети, многие считали Бакальчук мифом.

  • За 2019 год состояние Бакальчук выросло на 400 миллионов долларов.

  • Wildberries был одним из первых крупных сетевых магазинов одежды в русскоязычном сегменте Интернета.

Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук

  • В 2019 году американский Forbes признал Бакальчук одной из самых заметных новых миллиардеров этого года, включив ее в один список с основательницей Kylie Cosmetics Кайли Дженнер и бывшей женой основателя Amazon Маккензи Безос.

  • Каждую секунду в магазине Татьяны Бакальчук Wildberries делается три заказа.

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Место
Россия
Тег
Forbes
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