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30 января • обновлено в 17:46
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Кто спас Россию после распада СССР от вымирания: неожиданные данные

2.7т
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В 1991 году, после распада СССР, погрузившуюся в кризис Россию, в первую очередь, спасали челноки и кооператоры.

С этим фактом согласился бывший начальник экспертного управления администрации президента России Симон Кордонский в интервью "Лента.ру". По его словам, они спасли себя от голода.

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Распад СССР

Распад СССР

Иллюстрация

"Промыслы, самозанятость в России – это не какая-то чудесная, сказочная жизнь. Это способ выживания. Сегодня человек курятник строит, завтра хлеб печет, послезавтра грибы собирает. Специальности нет. Просто люди, может и плохо, но все умеют делать. Или пытаются все делать, то есть выживают", – раскрыл он детали реальной жизни в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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