Кто принес чай Навальному в аэропорту: появилось видео с камер наблюдения

Мирослав Семенюк Новости России 16:43, 20.08.2020

Стакан с чаем российскому оппозиционному политику Алексею Навальному в кафе аэропорта в Томске принес сотрудник "Фонда по борьбе с коррупцией" и его помощник Илья Пахомов.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения в аэропорту. На нем видно столик, за которым сидел Навальный.

"Похоже, в кафе, где был куплен напиток, не могли знать о том, кому он предназначался", – сделало вывод издание.

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