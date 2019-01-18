В.Манский:

Прежде всего я очень сильно доверял людям, которые придумали Путина. Я их знал с хорошей стороны. Да, меня что-то смущало, но я думал: не могут же они свинью подложить – себе прежде всего... Значит, я чего-то не понимаю.

https://rus.postimees.ee/6468175/vitaliy-manskiy-ya-doveryal-lyudyam-kotorye-pridumali-putina

Кто были те люди, каким "очень сильно доверял" В.Манский, и какие "придумали Путина"?

В.Юмашев:

Чубайс уходит в правительство с поста главы Администрации президента. При этом забирает с собой пол администрации. Предлагает мне занять его место. Но я не администратор. У меня нет ни опыта административной работы, ни людей. Я отказываюсь. Чубайс меня уговаривает, обещает: "Я тебе наберу команду". В конце концов, увидев, кого он предлагает в эту самую "команду", я соглашаюсь. Среди подобранных Чубайсом кандидатов был и Путин: его он предложил на место Кудрина (руководитель ГКУ — заместитель главы Администрации)...

Казаков, который, по рекомендации Чубайса, занимал должность первого зама главы администрации, оставляет после себя пустое место. Я ставлю на это место Викторию Митину, однако вскоре понимаю, что ошибся: она явно "не тянет". Я увольняю ее и смотрю, кто бы из числа моих замов мог бы стать первым. Этот? Этот? Этот? И останавливаюсь на Путине. Почему? По чисто технологическим соображениям.

https://history.wikireading.ru/321387

С.Пугачев:

...решение о том, кто станет исполняющим обязанности президента, принимали три человека: он сам, советник и дочь Ельцина Татьяна Дьяченко, а также руководитель администрации президента Валентин Юмашев.

https://www.newsru.com/russia/25jun2015/stepashinputin.html

М.Ходорковский:

Уж Вам то, Женя, говорить про "элиту, которая выбирала"... Не хуже меня знаете, кто и как выбирал. Валя, через Таню убедил БН. Боря Б. разыгрывал свою значимость. Остальных – поставили в известность. Могли бы мы бунтануть? Могли. Но для этого надо было быть политиками, а не руководителями компаний. Политики же все слились.

https://www.facebook.com/mbk313373/posts/2198794040386905?comment_id=2200157170250592&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

А.Гольдфарб и М.Литвиненко:

У кандидата должно было быть одно обязательное качество: способность побить кандидата, поддержанного коммунистами, возможно, самого Примуса, в последние недели завоевавшего популярность. Но, рассматривая список кандидатов, Борис и Путин понимали, что пейзаж пуст...

— Володя, а что по поводу тебя? — внезапно спросил Борис.

— Что по поводу меня? — не понял Путин.

— Ты мог бы стать президентом?

— Я? Нет, я не того сорта. Не этого я хочу в жизни.

— Ну а что тогда? Хочешь оставаться здесь навсегда?

— Я хочу...— замялся Путин.— Я хочу быть Березовским.

— Нет, не может быть,— рассмеялся Борис.

...

Путин был в ярости.

— Твой друг был здесь. Гусь (Владимир Гусинский, до 2000 года владелец холдинга "Медиа-мост", эмигрировал в Израиль.— "Власть"). Он мне угрожал.

— Чем?

— Он сказал, что, когда Примус станет президентом, все вы неизбежно отправитесь в тюрьму. Таня, Валя (Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев, дочь президента Бориса Ельцина и глава его администрации.— "Власть"), ты и я тоже — за то, что вас покрываю...

Новости Россия вступила на минное поле

...

Борис колебался примерно месяц. Должен ли он поддержать ельцинского преемника? Ельцин исходил из того, что Путин оставил спецслужбы восемь лет назад раз и навсегда и вступил в братство реформаторов. Но был ли он настоящим реформатором? Или он в глубине души был человеком КГБ? Возможно, было еще не поздно найти другого наследника. Борис поделился своими сомнениями с Ромой Абрамовичем и попросил его съездить в Петербург 7 октября (1999 года.— "Власть") на день рождения Путина. Если контора все еще держала его в своих руках, то это, разумеется, проявилось бы как-нибудь во время празднования.

Рома вернулся успокоенным.

— Ты послал меня шпионить за шпионами,— сказал он,— но там не было никаких шпионов. Нормальная тусовка, его возраста, в джинсах, кто-то играл на гитаре. Никаких кагэбэшных типов вообще.

— А как его жена? — спросил Борис.— Поправляется?

Людмила Путина чуть не погибла в автокатастрофе в Санкт-Петербурге в 1993 году. У нее была серьезная травма позвоночника, которая требовала нейрохирургического вмешательства и нескольких лет реабилитации.

— Я нашел ее все еще немного напряженной,— доложил Рома.

— А другие женщины?

— Я проверил последние пять лет,— сказал Рома со злой усмешкой.— Никаких вообще...

...

В день, когда были оглашены итоги выборов в Госдуму, Путин пригласил Бориса в Белый дом. Когда Борис приехал незадолго до полуночи, Путин выглядел торжественно. Возможно, это был первый день, когда он действительно поверил в то, что будет следующим президентом России.

— Хочу сказать тебе, Борис, то, что ты сделал,— феноменально,— начал Путин своим монотонным голосом.— Никто не верил тебе, и я знаю, что ты болел, работал из больницы. Я не люблю мелодрам, поэтому то, что я собираюсь сказать, особенно важно. У меня нет брата. У тебя тоже. Ты должен знать, что в моем лице у тебя есть брат, Борис. Это говорю я, поэтому это не пустые слова.

На мгновение Борис потерял дар речи. Он не ожидал эмоционального всплеска от Путина, контролирующего себя лучше всех людей, с которыми ему приходилось встречаться. Раньше очень редкие проявления эмоций, которые видел Борис, ограничивались всплесками агрессии. Теперь, когда Путин говорил от всего сердца, он побледнел, а его голос немного дрожал. На долю секунды Борис увидел ранимую душу, неуверенную в собственном успехе.

— Спасибо, Володя. Ты должен знать, что я делал это не для тебя, а для всех нас и, прости и меня за мелодраму, для России. Теперь все взгляды устремлены на тебя. Ты побьешь Примуса и Лужкова и продолжишь ту работу, которую начал Борис Николаевич. Давай за это выпьем!

...

Новости Почему Россия сдала Украине российскую пропагандистку

Утром все трое встретились в кабинете Волошина. Путин вошел в кабинет с папкой. Он начал в деловой манере, как если бы выступал на официальном мероприятии:

— ОРТ — важнейший телеканал. Он слишком важен, чтобы оставаться вне государственного влияния. Мы приняли решение.

Затем он внезапно остановился, взглянул своими водянистыми глазами и сказал:

— Борис, скажи, я не понимаю. Почему ты это все делаешь? Почему ты нападаешь на меня? Я чем-то тебя обидел? Поверь, я был более чем толерантен к твоим эскападам.

— Володя, ты совершил ошибку, оставшись в Сочи. Все станции в мире...

— Меня не волнуют все станции в мире,— прервал его Путин.— Почему ты это сделал? Ты же вроде как мой друг. Ты же меня уговорил на эту должность. А теперь ты бьешь меня ножом в спину. Что я такого сделал, чтобы заслужить это?

— Заслужить что?

— У меня есть отчет, что твои люди нанимали шлюх, чтобы те играли роль жен и сестер моряков, чтобы меня очернять.

— Это не шлюхи, это настоящие жены и сестры. Твои идиоты из КГБ скармливают тебе небылицы, а ты такой же.

Волошин застыл как восковая фигура; в его глазах читался ужас.

— Ты забыл наш разговор после выборов, Володя,— продолжал Борис.— Я сказал тебе, что никогда не присягал тебе лично. Ты обещал идти путем Ельцина. Ему бы и в голову не пришло затыкать журналиста, который на него напал. Ты разрушаешь Россию.

— Ну ты же несерьезно про Россию,— прервал Путин.— Думаю, вот и конец.

— Скажи мне одно, Володя. Отправить меня вслед за Гусем — это была твоя идея или Волошина?

— Теперь это уже без разницы,— Путин снова стал хладнокровным собой.— Прощайте, Борис Абрамович.

— Прощай, Володя.

Они оба знали, что это их последняя встреча.

https://www.kommersant.ru/doc/773142

Б.Березовский в интервью Д.Гордону, 2008 г.:

— Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Владимиром Путиным?

— Точно не помню, это был 90-й или начало 91-го года... В Россию прибыла группа американских бизнесменов, с которой я ездил по стране, они выразили желание побывать в Питере, а у меня, честно говоря, никаких специальных знакомств, связей там не было. Обратился к Петру Авену — в то время еще моему другу, причем давнему (это позже так получилось, что мы совершенно с ним разошлись), и он сказал, что поможет организовать встречу с Собчаком, который тогда был мэром Санкт-Петербурга, — мол, у него там хороший знакомый Володя Путин, который и посодействует... Собственно, так все и произошло.

Это была первая встреча с Путиным — в то время мы развивали автомобильный бизнес и хотели открыть представительство компании "Мерседес-бенц" в Питере, а он был заместителем мэра по внешнеэкономическим связям. Я с ним переговорил, тогда же познакомился с Сечиным... В общем, достаточно быстро у нас установились действительно дружеские отношения...

Мало того, едва только познакомились в Питере, я пригласил его с собой в Швейцарию.

— И он поехал?

— Поехал...

— Хорошо провели время?

— Мы были совсем коротко — несколько дней, тем не менее я представил его жене... Путина снова сопровождал Сечин...

— В одном из своих интервью вы сказали, что сыграли решающую роль в назначении Путина на должность президента. Вы подтверждаете эти слова?

— Прежде всего я подтверждаю, что никогда такого не говорил. Решающей роли я не сыграл, хотя был одним из тех, кто участвовал в подготовке этого решения для Ельцина...

— Но вы же умный человек: неужели не понимали, что выходец из Комитета государственной безопасности не должен быть президентом, что это для России чревато?

— (Вздыхает). Об этом еще в то время многие друзья предупреждали, но я отвечу на ваш вопрос прямо: "Нет, не понимал". Я действительно не считал, что это какие-то особенные, сделанные из другой материи люди, да и весь мой личный опыт общения с Путиным был исключительно положительным...

— Понимаете, не было определенности, которая в то время была нужна, потому что борьба предстояла серьезная, и лишь Путин в полной мере этому критерию удовлетворял. Ни к кому не бегал советоваться, ни перед кем не заискивал: один раз принял решение — все! Опять же он говорил, что не хочет идти в президенты... Я уж не знаю конспирологии, согласно которой у КГБ был якобы план привести своего человека к власти...

— Кстати, вы с этим согласны?

— Исключить этого не могу, но считаю такую вероятность низкой. Это же действительно я ездил по заданию Ельцина к Путину — по-моему, в июле 99-го года...

— На дачу?

— Нет, в то время Володя отдыхал на севере Франции, в Биаррице.

— И вы сообщили ему, что президентом России будет именно он?

— Немножко не так — эту тему мы обсуждали и раньше, но в тот раз Ельцин попросил встретиться с ним и спросить: в принципе, готов он принять предложение? Я полетел, разыскал его с женой и дочерьми в очень скромной гостинице... В общем-то, он сказал, что готов этот вопрос обсуждать, но, естественно, только если Борис Николаевич будет говорить с ним на эту тему сам.

— Представляю, что должен чувствовать человек, когда ему сообщают: есть мнение, что именно ты станешь преемником. Как в эти минуты Путин себя вел?

— Ну, поскольку услышал это не в первый раз...

— ...внутренне был готов?

— Предварительные разговоры начались еще в начале 99-го года, зимой. Возможно, на этот раз Володя воспринял все совсем серьезно, тем не менее новость не стала для него супернеожиданной, и отнесся он к ней вполне нормально: опять никакого энтузиазма по этому поводу не выразил, но, в общем, не так уж и открещивался.

http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s3_51186/4164.html

— Это правда, что Владимир Владимирович называл вас братом?

— Несколько раз так и было... Однажды он мне сказал: "Ни у тебя, ни у меня нет ни сестры, ни брата, поэтому можешь поверить — ты для меня даже больше, чем брат". Это произошло, когда мы выиграли парламентские выборы 99-го, хотя никто не верил...

...когда мы победили, Володин звонок перехватил меня по дороге на дачу: "Ты не можешь вернуться?". Я приехал, и Путин сказал, что страшно благодарит: мол, сам до конца не верил, что можно добиться победы. Тогда мы и побратались...

Зимой 99-го, когда начались разговоры о том, не подумать ли ему о президентстве, я был у него на даче, и, когда на эту тему завел разговор, Володя ко мне наклонился и произнес: "Послушай, знаешь, чего больше всего на свете хочу?" Я плечами пожал: "Нет". — "Быть Березовским. — Потом сделал паузу и попросил: — Дайте, пожалуйста, мне "Газпром"!.. Теперь-то мы видим (улыбается): Путин "Газпром" контролирует...

— ...но Березовским так и не стал...

— На самом деле, если честно, у меня тогда не было времени, чтобы хорошо Володю узнать...

— Хотя надо было...

— Это уже другой вопрос, но история сослагательного наклонения не имеет. Меня как раз покоробило немножко, когда он сказал, что хочет мной быть (я серьезно к этому отношусь, потому что хорошо помню, как Чубайс вспоминал, что хотел быть Собчаком). Вообще, я считаю, что, когда человек хочет быть кем-то, какой-то глубинный порок внутри его сидит.

— Проблемы уже есть...

— ...поэтому я даже Бадри после этого разговора с Володей все рассказал, причем в контексте: что-то у него не так...

На следующий день собрались уже втроем: я, Волошин и Путин. Володя пришел с папочкой, открыл ее и зачитал, какой процент населения ОРТ покрывает и какие страшные финансовые нарушения там существуют. Когда читка закончилась, я спросил: "Володя, там случайно не подпись Евгения Максимовича Примакова в конце стоит?".

— Пошутили?

— (Невесело улыбается).

— Руки хоть напоследок друг другу пожали?

— Нет. Он встал и сказал (впервые!): "До свидания, Борис Абрамович!", я ответил: "Прощай, Володя!", и мы остались вдвоем с Волошиным. Несмотря на то, что наши отношения были предельно ясны, я спросил: "Ну что, Саша, привели на свою голову черных полковников?". Он почесал в затылке и буркнул: "Я так не думаю", хотя сомнение в его голосе я почувствовал.

http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s4_52665/4173.html

Б.Березовский в интервью Д.Гордону, 2012 г.:

Кто первый, когда определяли возможного преемника Ельцина, произнес фамилию Путин, кто первый завел Владимира Владимировича к Борису Николаевичу в кабинет?

- Ну, кто завел первым, известно: Валентин Юмашев (бывший руководитель Администрации президента России и зять Ельцина. – Д. Г.).

- А с чьей подачи?

- А вот это вопрос интересный. Думаю, что идея (в том числе ваш покорный слуга ее озвучил – уж не знаю, первый, второй или третий) настолько овладела массами, то есть ближайшим окружением Ельцина, что очень быстро переросла в действие.

- А что, другой кандидатуры не было? Так беден оказался выбор?

- Нет, не беден – на самом деле, целые смотрины были, поскольку небольшой группе товарищей стало ясно: того, кто будет премьер-министром, проще всего сделать преемником. Дело в том, что Россия – страна, в общем-то, рабская, а рабский менталитет означает, что кресло превыше всего...

- Кто же ему говорил, что он должен делать?

- Команда Ельцина, куда идеологически входило не больше пяти-шести человек: Валя Юмашев, Татьяна Дьяченко, Саша Волошин, Игорь Шабдурасулов, который по существу возглавлял предвыборный штаб "Единства"... ну и ваш покорный слуга.

- Все умные люди...

- Сейчас я просто подумаю, кто еще в тот момент был. Ага, Слава Сурков...

http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s8_65231/7335.html

Ю.Гейко, О.Кучкина, Неизвестный Юмашев, ноябрь 1998 г.:

К сожалению Борис Николаевич тяжело болен, и его прямая речь даже в записи перекрывается дикторским текстом. Теперь его ум, слова, а возможно и действия – Валентин Борисович Юмашев.

Так случилось что он последний, кто остался возле президента. Глава его администрации, о котором практически ничего не известно. И уже непонятно, кто чью осуществляет политик: Юмашев – Ельцина или Ельцин – Юмашева...

...похожий эпизод случился с Валей в "Комсомолке". Ему дали "тревожное письмо" из Кабардино-Балкарии. О том, что в столице автономной республики в такой-то школе процветают издевательства и произвол. Валя полетел в командировку. Прилетает, докладывает начальству: факты подтвердились. Пишет материал, приносит. Начальство читает и бледнеет: а причем здесь Грозный?! Юмашев краснеет: как, это же столица Кабардино-Балкарии... Начальство устало объясняет: столица Кабардино-Балкарии – Нальчик...

...Валю считали сказочным разгильдяем. По этой или иной причине Ира и Валя нашли друг друга. Они поженились. Родили дочь Полину. Теперь Полина – в Великобритании. (Замужем за г-ном Дерипаска, аллюминиевым королем - Ю.Г.) Учится в том же колледже, что и внук Ельцина...

Валя краснел постоянно. Видно, такое свойство кожи. Это приносило ему дополнительные очки: застенчивость. Людям это нравится. Он смотрел снизу вверх на "мэтров" "Комсомолки", протягивал влажную ладошку, внимал, учился. Он казался способным и был общим любимцем, хотя никогда не ходил ни в лидерах пера, ни в организаторах, ни в носителях особенно прорывных, ярких идей. Но редакционные психологи и знатоки свидетельствуют, что владела им тайная мечта: ему всегда хотелось заведовать...

На промежуток между названными датами пришлись крайне трудные времена. Популярному журналу грозил финансовый крах. Между тем Юмашев уже играл в теннис с Коржаковым, и, кажется не он искал дружбы с новорожденными акулами капитализма, а они с ним. Так или иначе, Смоленский и Березовский предоставили "Огоньку" малую часть своих капиталов – и журнал остался на плаву...

Первая предвыборная кампания Ельцина. Юмашев звонит опальному Ельцину: мы хотим сделать о вас фильм. ЦСДФ (Центральная студия документальных фильмов), на которой многие из нас в те времена подрабатывали, делает фильм о претенденте. Сценарист – Валентин Юмашев. Съемочная группа не расставалась с героем. Не расставался с ним и Валя. Его обаяние всем известно...

Фильм "Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы" вышел в прокат за день до выборов. Ельцин, уже ставший Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР, выйдя из подъезда своего дома и увидев Юмашева, крепко его обнял и поцеловал, сказав: спасибо, Валентин, за все...

Коржаков утверждает, что после "Исповеди...", переведенной по всему миру, Валентин стал очень богатым человеком. И даже: "Шеф всегда мне жаловался, как бессовестно Юмашев его ограбил, выпустив первую книжку"...

Как бы то ни было, именно Юмашев впустил Березовского в большую политику. Юмашев познакомил Бориса Абрамовича с Борисом Николаевичем, а также с Татьяной Борисовной, с которой у самого Валентина Борисовича до сих пор самые нежные отношения.

Кто вы, Валентин Борисович?

Вот тут и пробоина.

Симпатичный... живой... свой... нежный... холодный... расчетливый...

Не мало ли этих знаний о нем? А вообще-то что он думает? О стране? Об историческом выборе? О путях преодоления кризиса? О стратегии и тактике власти? Об олигархах и беднейших людях? О коррумпированной элите и честных правилах игры? О насилии и правах человека?.. "

Возможно, что взгляды у Валентина Борисовича самые разумные. Возможно, близкие к тому, что мы именуем здравым смыслом. Но на самом деле, какие они – мы не знаем. Общество не знает.

Общество знало взгляды Бурбулиса, Гайдара, Филатова, Чубайса, даже Коржакова, и хотя они были противоречивы (в том числе друг другу), общество представляло себе приоритеты президента на том или ином этапе исторического пути России.

Юмашев – тайна за семью печатями.

Не слишком ли это опасно для России, когда на вершине власти, возможно, в самые драматические минуты истории – неизвестный?...

...вообразите себе милого, обаятельного юношу, в общем, без всякого жизненного опыта, а лишь с опытом сценариев документальных фильмов и игрой на теннисном корте, никогда не связанного жизнью с теми громадинами, которые составляют судьбу страны. Шаг за шагом, незаметно для себя, а для нас стремительно и весело, в толпе единомышленников, называемых командой, шел он наверх. И груз-то ему казался, верно, не столь большим, когда на всех. И дело правое. А дошел-то он один. И там, куда он дошел, – страшно, непонятно. Такие зубры здесь сгорели, такие умища. Как ему-то быть?...

Нам всегда казалось, что нами управляют профессионалы. Нам хотелось так думать даже тогда, когда они нам ничуть не нравились.

Ранней весной 94-го они, профессионалы, веселой гурьбой вселялись в знаменитый дом на осенней улице: Ельцин, Черномырдин, Гайдар, Шахрай, Коржаков, Грачев, Барсуков, Тарпищев, Суханов, Юмашев. Квартиры друг напротив друга, друг над другом, друг под другом. Где теперь друзья?

Даже в этой малой детали, как в капле воды, все и отразилось. Какой профессионализм? Неужели не было ясно, что до смерти другом никто никому не останется, что в политике происходят и должны происходить смены и перемены?...

Юмашев еще может заглянуть к Ельцину. Сегодня он один возле. Ближе нет никого...

Отношение к Ельцину как к отцу родному, у Юмашева, никогда не знавшего отца, сдается, сменилось отношением к Ельцину как к больному престарелому дедушке.

Отметим написанную Валей концовку ельцинской "Исповеди на заданную тему": "Огромная страна балансирует на лезвии бритвы. И никто не знает, что произойдет с нею завтра".

http://www.avtolikbez.ru/?an=publpage&uid=327

Ю.Гейко, открытое письмо В.Юмашеву, 16 февраля 2011 г.:

Вы придумали досрочную отставку Ельцина перед новым веком, чтобы гарантированно передать власть СВОЕМУ "преемнику", вы редактировали позорный указ его января 2000 года "О гарантиях семье" и именно вы его возвели на престол Российский. Ты, твоя нынешняя жена, Березовский. Немного, говорят, помог Чубайс...

- Юра, а почему ты мне руки не подашь?

Это меня спросил ты, Валя, 25 мая 2000 года, около одиннадцати вечера...

- Хорошо, скажу, – сказал я, расслабленный "Мартини": – До тебя Березовский был только "Логовазом". А после тебя стал "Аэрофлотом", "Сибнефтью", алюминием – зачем ты привел его в Кремль?

Твой ответ меня ошарашил – ты отступил на полшага и спросил:

- А как тебе… Путин?

И я мгновенно – тогда! – понял по твоей прорвавшейся искренности, по вспыхнувшим глазам: Путин – твое творение...

- Валентин, как же ваша команда может управлять страной, если вы с одним своим домом на Осенней не смогли разобраться?...

Валя, у меня нет претензий к Путину. А уж тем более к Медведеву. Потому что они – добросовестные продолжатели дела, начатого вами: Ельциным, тобой, вашей командой.

А ИМЕННО – НАБИВАНИЕ КАРМАНОВ, РАЗГРАБЛЕНИЕ РОССИИ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕЁ В ГИГАНТСКИЙ ГОНДУРАС...

Ваша ошибка в том, что вы выбирали "преемника", исходя из ваших личных, шкурных интересов, из возможности обогащаться в безопасности, а вовсе не из интересов государства, народа.

http://www.eduhelp.info/page/otkrytoe-pismo-gejko-jumashevu

"Человек-невидимка", 13 июля 2000 г.:

Став главой президентской администрации, Юмашев окончательно погрузил Кремль в интриги. О том, что происходит "за стеной", кто кого "подставил" и как "развел" ( любимые слова В.Ю.) регулярно сообщалось в СМИ. Никто из журналистов и в мыслях не допускал, что Юмашев руководит. Он "разруливал".

Чем закончился этот "рулеж", хорошо известно. В "курилках" Кремля стали рассказывать анектоды про дедушку Ельцина, называть администрацию "двором", а президента – "царем". Но это, в сущности, безобидные пустяки по сравнению с тем, что Валя объявил на весь мир. Это Юмашев первым озвучил слова об "особом порядке работы президента". Фактически администрация официально признала недееспособность Бориса Николаевича. Этот момент можно считать историческим – власть окончательно перешла к "семье". Теперь, чтобы сохранить себя и свои позиции, предстояло найти замену Ельцину. Имя этого человека сегодня мы все знаем.

http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=752

В.Юмашев, 31.01.2011:

Борис Николаевич хотел поставить еще один восклицательный знак. Политический.

Он позвонил мне, попросил, чтобы я с коллегами по администрации проработал план по захоронению тела Ленина. Я собрал совещание по этому вопросу. Одним вечером это не закончилось, такие горячие споры были. Часть моих коллег считала, что это надо обязательно сделать, другая часть видела в этом шаге серьезные политические риски для президента. Я тоже разделял эту позицию. Я считал, что в данный момент захоронение Ленина точно не самое главное. Не стоит тратить президенту свой политический ресурс на вынос тела. Это не решит ни одну из насущных проблем: ни пенсий не прибавит, ни зарплаты бюджетникам не увеличит. Это лишь разозлит коммунистическую Думу и уменьшит наши шансы хоть что-то через нее провести. А нам надо было через несколько недель проводить через Думу бюджет на следующий год.

Я пошел к президенту, рассказал ему о наших спорах. И добавил, что считаю, что в нынешний момент этого нельзя делать. Позже, может быть, но точно не сейчас. Борис Николаевич выслушал меня, задал несколько вопросов. Было видно, что он расстроился. На прощание сказал, что сам он решение еще не принял, будет думать. Какое-то время он еще размышлял по этому поводу, думаю, советовался с Черномырдиным, с Чубайсом, которые занимались экономикой и понимали, насколько для них это ухудшит ситуацию. Поэтому Борис Николаевич и остановился.

...

Так же и в 1998 году — были объективные причины, которые привели к масштабному экономическому кризису. Что касается его слов о том, что дефолта не будет… Было совещание по поводу надвигающегося кризиса. В совещании участвовали глава Центробанка, министр финансов, вице-премьер по экономическим вопросам, я как глава Администрации Президента. На этом совещании наши экономисты сказали: "Борис Николаевич, в принципе у нас есть шанс проскочить дефолт. Если Центральный банк или Минфин скажут "не волнуйтесь", им никто не поверит. А вот слово президента может побудить людей не изымать свои деньги из банков".

На следующий день мы срочно организовали какой-то повод, где Борис Николаевич встречался с людьми. Там он свою фразу и сказал. Можете назвать это ошибкой.

...

— На Полторанина вообще не ссылайтесь. Вся его книга — вранье от первой до последней строчки. Несколько обиженных людей типа Полторанина или Коржакова отравлены трагедией того, что сначала они были наверху, а потом оказались не у дел, были уволены Ельциным. Обида и злость продолжают мучить их.

...

Расскажу такую маленькую деталь. По просьбе Бориса Николаевича я писал текст его прощального обращения к россиянам.

...

Путин был ровно тем, кого Борис Николаевич все эти напряженные месяцы окончания своего второго срока искал: человек другого поколения, из его команды, с теми же идеями о рынке и цивилизованной стране. Борис Николаевич решил: зачем мне еще лишних полгода цепляться за власть, если то, что делал он, сможет продолжить его преемник? Ну и еще. И в этом весь Ельцин. Он любил красивые жесты. Эта идея, что накануне 2000 года, именно в Новый год, страну возглавит новый человек, показалась ему безумно красивой. Когда он впервые мне об этом рассказал, у него глаза горели.

...

Кстати, я до последнего отказывался идти главой администрации. Знал, что это за работа и какая сумасшедшая ответственность лежит на твоих плечах. Я с удовольствием готов был помогать Борису Николаевичу и дальше, тогда я был советником президента, но идти на должность главы администрации — это было выше моих сил.

— А почему в конце концов вы согласились?

— Потому что меня уговорил мой предшественник на этом посту — Чубайс. В 1997 году Черномырдин уговорил Анатолия Борисовича перейти на работу в правительство своим первым заместителем. В результате в администрации образовалась дыра. Уже был подписан указ о назначении Чубайса первым вице-премьером. Анатолий Борисович согласовал мою кандидатуру с президентом. А я продолжал сопротивляться, говоря, что не пойду на должность главы администрации ни при каких условиях. Чубайс меня уламывал в течение трех суток. В конце концов он мне сказал: "Валя, это просто бесчестно. Мы с тобой в одной команде и делаем одно дело". Я не люблю, когда меня обвиняют в бесчестности, и я согласился.

— А чем вы с Татьяной Борисовной еще занимаетесь, кроме Фонда Ельцина?

— Больше ничем.

...

— Вы хотите сказать, что у вас нет денег?

— Я хочу сказать, что, если бы в 2001 году моя дочь не вышла замуж за Олега Дерипаску, у нас был бы существенно другой уровень жизни. На плечах Олега большая часть наших семейных расходов.

https://www.mk.ru/politics/2011/01/31/561957-valentin-yumashev-myi-glotnuli-svobodyi-i-otravilis-eyu.html

Б.Ельцин, телефонный разговор с Б.Клинтоном, 8 сентября 1999 г.:

Скоро, в ближайшие дни у тебя будет встреча с Путиным. Непосредственно перед ней я бы хотел рассказать тебе о нем, чтобы ты знал, что это за человек. Мне понадобилось много времени, чтобы решить, кто мог бы стать следующим президентом России в 2000 году. К сожалению, в ту пору я не мог найти ни одного подходящего кандидата. Пока наконец-то я случайно не наткнулся на него, Путина, и я изучил его биографию, его интересы, его окружение, и так далее и тому подобное.

Я уверен, ты найдешь в нем высококвалифицированного партнера. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году. Сейчас мы работаем над этим.

https://www.kommersant.ru/doc/3730610

Б.Ельцин, телефонный разговор с Б.Клинтоном, 19 ноября 1999 г.:

Конечно, Путин. Он будет преемником. Он демократ и знает Запад...

Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы – законным путем, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом.

https://www.newsru.com/world/31aug2018/putin_elzyn.html

Б.Ельцин, телефонный разговор с Б.Клинтоном, 31 декабря 1999 г.:

Конечно, это было непростое решение. И вы, как никто другой, можете это понять. Я хочу поддержать Путина на 100%, и теперь я дал ему три месяца — три месяца в соответствии с Конституцией, чтобы он поработал как президент. Я уверен, что его выберут на предстоящих выборах, я уверен в этом. Я также уверен, что он демократ и что он является человеком с большой душой, что он очень сильный человек и очень умный, и во многих случаях я мог убедиться в этом сам.

...Конечно, я буду помогать Путину во всем, во всех сферах. Конечно, ему нужен опыт в международном общении. Ему нужны международные контакты, и я, конечно, помогу ему в этом. Я буду идти вместе с ним. Я полечу на борту самолета. Я встречусь с вами и с ним, чтобы передать точку зрения России по разным вопросам. И конечно, это будет сделано без отступления от демократии, от принципов рыночной экономики, от всего, что нам удалось добиться с вами, что включает в себя сокращение вооружений и по вопросам химического оружия.

https://www.kommersant.ru/doc/3730704

Б.Березовский, 26 февраля 2012 г.:

Я каюсь и прошу прощения за то, что привел к власти Владимира Путина. За то, что обязан был, но не смог увидеть в нем будущего алчного тирана и узурпатора, человека, поправшего свободу и остановившего развитие России. Многие из нас не распознали его тогда, но это не оправдывает меня.

Простите меня.

https://www.bfm.ru/news/172226

22 июня 2018 г.:

Президент РФ Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

http://kremlin.ru/events/president/news/57831

22 июня 2018 г.:

"Валентин Юмашев уже 18 лет является советником президента на общественных началах. Ничего не изменилось", – сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе президентского центра Бориса Ельцина.

Это подтвердили собеседник Би-би-си в окружении Юмашева, попросивший об анонимности по личным причинам, а также два источника, близких в администрации президента.

По словам двух источников, публикация указа – следствие технической ошибки.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил РБК, что Юмашев действительно уже много лет работает советником президента на общественных началах. По его словам, указы о переназначении Юмашева "были и раньше". На уточняющий вопрос, почему они не публиковались и действительно ли публикация нынешнего указа стала следствием технической ошибки, Песков не ответил.

Политолог Глеб Павловский, который работал с администрацией президента в 90-е годы, также подтверждает, что Юмашев давно был советником Путина: "Причем весьма доверенным, не формальным, а вполне реальным". Нельзя говорить, что Юмашев курировал какую-то определенную тему: советники на общественных началах обычно этим не занимаются, говорит политолог. По его словам, бывший глава АП советовал президенту по кругу вопросов, определяемому самим Путиным.

https://www.bbc.com/russian/news-44574557

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